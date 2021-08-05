Салат из овощей со сметной и зеленью

Рецепт приготовления

Баклажаны нарежьте кружочками, если крупные, разрежьте пополам, толщиной примерно 1-1,5 см.

Запеките в духовке при температуре 180* до готовности.

Перец освободите от плодоножки с семенами, разрежьте на несколько частей и также запеките.

Перец очистите от кожицы.

Лучше всего это сделать пока он горячий.

Помидоры нарежьте на кружочки, затем пополам, если крупные.

Зелень мелко порубите.

Для заправки смешайте сметану со специями, измельченным чесноком и зеленью.

Овощи положите слоями на блюдо начиная с помидор, затем баклажаны, перец, помидоры и т.д., пока овощи не закончатся.

Каждый слой смажьте сметанной заправкой.

Сверху украсьте нарезанными кубиками из помидор и петрушкой.

Поставьте салат в холодильник пропитаться на минут 15-20.

Кушать подано!