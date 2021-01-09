Ингредиенты
- стейк красной рыбы - 4 шт.
- соль - (примерно 1/3 ч.л. на стейк)
- перец
- лимон - 1 шт.
- укроп - 1 пучок (примерно 50 гр. )
- сметана - 2 ст.л.
- майонез - 1 ст.л.
- сыр твердый - 100 гр.
Пошаговый рецепт приготовления
Рыбные стейки посолить, поперчить и полить лимонным соком.
Время маринования - 5 минут.
Натереть сыр на мелкой терке.
Уроп мелко нашинковать.
Смешать сметану, майонез, укроп и сыр.
Рыбный стейк уложить на фольгу (размер фольги должен быть такой, чтобы легко можно было сформировать конверт).
Стейки красной рыбы смазать майонезом с сыром.
Масса будет густой, рыбу закрывает, как минимум, сантиметровый слой майонезной заливки.
Сформировать из фольги конверт (у нас получилось 4 конверта).
Уложить на противень конверты из фольги и отправить выпекаться на 40 минут при 200 градусах.
За 3 минуты до готовности раскрыть конверт, чтобы стейк подрумянился и получилась корочка из сыра.
Запеченным стейкам не нужен соус или лимонный сок.
Сформировавшаяся корочка из сыра и майонеза будет одновременно и сочной, и плотной.
А рыбная мякоть сохранит аромат пряностей.
Красная рыба в сметанно-сырном соусе готова!
Приятного аппетита!
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