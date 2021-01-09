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Красная рыба в сметанно-сырном соусе

Фото к рецепту: Красная рыба в сметанно-сырном соусе

Ингредиенты

  • стейк красной рыбы - 4 шт.
  • соль - (примерно 1/3 ч.л. на стейк)
  • перец
  • лимон - 1 шт.
  • укроп - 1 пучок (примерно 50 гр. )
  • сметана - 2 ст.л.
  • майонез - 1 ст.л.
  • сыр твердый - 100 гр.

Пошаговый рецепт приготовления

Рыбные стейки посолить, поперчить и полить лимонным соком.

Время маринования - 5 минут.

Натереть сыр на мелкой терке.

Уроп мелко нашинковать.

Смешать сметану, майонез, укроп и сыр.

Рыбный стейк уложить на фольгу (размер фольги должен быть такой, чтобы легко можно было сформировать конверт).

Стейки красной рыбы смазать майонезом с сыром.

Масса будет густой, рыбу закрывает, как минимум, сантиметровый слой майонезной заливки.

Сформировать из фольги конверт (у нас получилось 4 конверта).

Уложить на противень конверты из фольги и отправить выпекаться на 40 минут при 200 градусах.

За 3 минуты до готовности раскрыть конверт, чтобы стейк подрумянился и получилась корочка из сыра.

Запеченным стейкам не нужен соус или лимонный сок.

Сформировавшаяся корочка из сыра и майонеза будет одновременно и сочной, и плотной.

А рыбная мякоть сохранит аромат пряностей.

Красная рыба в сметанно-сырном соусе готова!

Приятного аппетита!

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