Скумбрия с лимоном на овощной подушке

Аппетитная скумбрия на овощной подушке станет вкусным и полезным ужином для всей семьи.
Ингредиенты
- Скумбрия - 3 шт.
- Картофель - 5 шт.
- Морковь - 2 шт.
- Перец - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Лук - 1 шт.
- Лимон - 2 шт.
- Чеснок - 2-3 зубка
Способ приготовления
- Рыбу вымойте, удалите внутренности, плавники, голову, хвост, ещё раз вымойте и обсушите.
- На одном боку каждой рыбины сделайте небольшие надрезы.
- Чеснок измельчите, добавьте перец, соль, сок одного лимона, перемешайте и натрите этой смесью рыбные тушки внутри и снаружи.
- Оставьте так мариноваться, в это время почистите и нарежьте овощи, картофель и морковь – тонкими ломтиками, лук – кольцами.
- На сложенную в 2 слоя фольгу уложите сначала картофель, затем морковь, далее кольца лука (каждый слой посолить и поперчить по вкусу) и сверху подготовленную рыбу.
- В надрезы, ранее сделанные на рыбе, вставьте половинки ломтиков лимона.
- Закройте рыбу фольгой и выпекайте на среднем огне 30-40 минут.
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