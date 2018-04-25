Четыре вкуса

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Скумбрия с лимоном на овощной подушке

Аппетитная скумбрия на овощной подушке станет вкусным и полезным ужином для всей семьи.
Скумбрия с лимоном на овощной подушке - Smak.ua

Ингредиенты

  • Скумбрия - 3 шт.
  • Картофель - 5 шт.
  • Морковь - 2 шт.
  • Перец - по вкусу
  • Соль - по вкусу
  • Лук - 1 шт.
  • Лимон - 2 шт.
  • Чеснок - 2-3 зубка

Способ приготовления

  1. Рыбу вымойте, удалите внутренности, плавники, голову, хвост, ещё раз вымойте и обсушите.
  2. На одном боку каждой рыбины сделайте небольшие надрезы.
  3. Чеснок измельчите, добавьте перец, соль, сок одного лимона, перемешайте и натрите этой смесью рыбные тушки внутри и снаружи.
  4. Оставьте так мариноваться, в это время почистите и нарежьте овощи, картофель и морковь – тонкими ломтиками, лук – кольцами.
  5. На сложенную в 2 слоя фольгу уложите сначала картофель, затем морковь, далее кольца лука (каждый слой посолить и поперчить по вкусу) и сверху подготовленную рыбу.
  6. В надрезы, ранее сделанные на рыбе, вставьте половинки ломтиков лимона.
  7. Закройте рыбу фольгой и выпекайте на среднем огне 30-40 минут.

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