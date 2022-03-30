Готовим капусту с печенью в соевом соусе

Ингредиенты
куриная печень - 300 гр.
соевый соус - 3 ст.л.
черный молотый перец - 1 ч.л.
паприка - 1 ч.л.
томатная паста - 1 ст.л.
лук - 1 шт.
морковь - 1 шт.
капуста - 400 гр.
масло растительное - 50 гр.
Рецепт приготовления
Для начала печень помоем и порежем, я порезала достаточно крупно.
Теперь будем печень мариновать, это изменить сразу вкус печени и сделает его необычным.
Возьмем соевый соус, пасту томатную, специи, все перемешаем и поставим мариноваться печень в этом вкусном соусе.
Нарежем лук и морковь.
Теперь пережарим.
Далее порежем капусту и добавим к пережарке.
Немного потушим и теперь главный ингредиент выливаем вместе с соусом печень прямо к капусте, тушим под крышкой 30 минут.
Кушать подано!
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