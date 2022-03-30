Готовим капусту с печенью в соевом соусе

Ингредиенты

куриная печень - 300 гр.

соевый соус - 3 ст.л.

черный молотый перец - 1 ч.л.

паприка - 1 ч.л.

томатная паста - 1 ст.л.

лук - 1 шт.

морковь - 1 шт.

капуста - 400 гр.

масло растительное - 50 гр.

Рецепт приготовления

Для начала печень помоем и порежем, я порезала достаточно крупно.

Теперь будем печень мариновать, это изменить сразу вкус печени и сделает его необычным.

Возьмем соевый соус, пасту томатную, специи, все перемешаем и поставим мариноваться печень в этом вкусном соусе.

Нарежем лук и морковь.

Теперь пережарим.

Далее порежем капусту и добавим к пережарке.

Немного потушим и теперь главный ингредиент выливаем вместе с соусом печень прямо к капусте, тушим под крышкой 30 минут.

Кушать подано!