Шпинатные блинчики с сырным кремом

Ингредиенты

тесто:

шпинат - 1 пучок (100 гр.)

мука - 200 гр.

молоко - 300 мл.

яйца - 2 шт.

сахар - 1 ч.

соль - 1 щепотка

масло растительное - 3 столовые ложки

сырный крем:

сыр (твердые сорта) - 150 гр.

сливки 20% - 400 мл.

кукурузный крахмал - 3 ст.

сливочное масло - 30 гр.

соль - 1 щепотка

мускатный орех - 1 щепотка

перец черный молотый - 1 щепотка

Пошаговый рецепт приготовления

1. Шпинат перебрать, тщательно вымыть, обсушить бумажным полотенцем.

2. Шпинат крупно нарезать, положить в стакан блендера, влить растительное масло.

3. Нарезать шпинат в картофельном пюре.

4. Для теста взбить яйца с солью и сахаром.

5. Постепенно вливая теплое молоко и порциями всыпая муку, замесить тесто, постоянно помешивая.

6. Влить в тесто шпинатное пюре, перемешать. Дать тесту постоять 10-15 минут.

7. Разогрейте сковороду. Перед тем, как испечь первый блин, смажьте сковороду кусочком сала или растительным маслом. Вылейте немного теста на сковороду, распределив его по всей окружности.

8. Выпекать блины на среднем огне с одной

стороны. Подождите, пока тесто на верхней части блина полностью не высохнет.

Снимите блины со сковороды и выложите на сервировочное блюдо.

9. Получилось 18 блинов диаметром 15 см.

10. Для сырного крема натереть сыр на мелкой терке. Выложить в кастрюлю, залить 250 мл сливок. Поставить на огонь и тушить, пока сыр не растворится.

11. Растворите крахмал в оставшихся сливках. Перемешать, чтобы не было комочков.

12. В сырную смесь в кастрюле влить сливки и крахмал, постоянно помешивая. Тушить до закипания.

13. Добавить масло, перемешать.

14. В сливки всыпать соль и специи, перемешать. Варить 5 минут на слабом огне, периодически помешивая, и выключить огонь. Охладите сырный крем до комнатной температуры. Приступать к приготовлению можно с кипячения сливок. Пока крем остывает, приготовить тесто для блинов и выпекать.

15. Выложите блинчики со шпинатом на тарелку обжаренной стороной вниз. В середину блина выложить сырный крем, на край блина нанести немного сливок, чтобы края скрепились.

16. Соедините края блина, обернув один край другим. Нафаршируйте таким же образом другие блины. Начинки мне хватило на 13 блинов. Если вы хотите, чтобы их хватило на все блины, увеличьте количество ингредиентов в сырном креме, добавив еще сыра и немного сливок.

17. Блины с сырным кремом выложить на блюдо и подавать. Приятного аппетита!