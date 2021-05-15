Вкуснятина из рульки

Рецепт приготовления

1. Свиные рульки (у меня сегодня их две) заранее вымочите в холодной воде в течение нескольких часов, получше зачистите ножом шкурку, а затем обсушите их бумажными полотенцами.

2. Теперь достаньте кость из рульки.

3. После того, как достали кость, обрежьте мясо, стараясь не повредить шкуру. Мясо лучше порезать на кусочки примерно 2х3 или 3х4 см.

4. Сделаем посолочную смесь - соль, хмели-сунели, свежемолотый черный перец и молотый кориандр. Также через пресс пропустите 4 больших зубчика чеснока.

5. В тарелку положите мясо от одной рульки, добавьте посолочную смесь, чеснок и хорошенько все перемешайте. Отставьте мясо пока в сторону. Возьмите шкурку и натрите её с внутренней стороны посолочной смесью и чесноком. С обратной стороны только посолочной смесь. Соль и специи "на глаз".

6. В шкурку положите мясо и заверните в плотный рулет.

7. Возьмите пакет для запекания, разрежьте у него один край и разверните. Положите один рулет и очень плотно заверните. Потом возьмите пищевую пленку и ещё несколько раз оберните вдоль и поперек, чтобы в процессе приготовления соки не вытекали.

8. Шпагатом обматайте рулет, как батон колбасы.

9. Переложите рулеты в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она полностью их покрывала. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения, затем огонь сделайте чуть меньше среднего и варите 3 часа.

10. Через 3 часа достньте рулеты из воды и дайте им остыть до комнатной температуры. Потом переложите их в емкость подходящего размера, положите сверху груз и отправьте на ночь в холодильник.

Получилось вкусное и ароматное блюдо.