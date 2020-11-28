Горбуша с ананасом и сыром: четыре лучших рецепта

Красная рыба всегда считалась деликатесом. Каждый день ее редко встретишь в нашем меню, а вот праздничный стол невозможно представить без горбуши.

Если вы хотите поразить всех своими кулинарными навыками и утереть нос любому профессионалу, скорее записывайте, как готовится горбуша с ананасом и сыром в духовке. Как приготовить горбушу с ананасом и сыром? Ничего сложного в этом нет. Вам понадобится минимум ингредиентов и совсем немного времени. Рыбное филе получится необычайно вкусным и сочным.

Необходимые ингредиенты

тушка горбуши – 1 штука;

консервированные ананасы колечками – 1 банка;

сыр твердого сорта – 200 г;

майонез;

соль и смесь молотых перцев.

Горбуша с ананасом и сыром: как приготовить в духовке

Сразу подготовим все необходимые продукты. Лучше использовать охлажденную горбушу. Очищаем от чешуи тушку горбуши. Срезаем хвостовую часть, плавники и голову. Разрезаем тушку горбуши по брюшку и вычищаем внутренности. Тщательно промываем проточной водой и обсушиваем салфетками. Аккуратно устраняем хребет и кожицу. У нас получается очищенное рыбное филе. Нарезаем филе горбуши стейками. На дно противня выкладываем лист алюминиевой фольги, смазываем его рафинированным маслом растительным. Можно использовать оливковое масло. Каждый кусочек филе горбуши натираем солью и смесью молотых перцев. Выкладываем кусочки рыбы на противень. Теперь филе горбуши смазываем майонезом. Открываем банку с консервированными ананасами. Сливаем сок и выкладываем на каждый кусочек горбуши по ананасовому колечку. Натираем на терке сыр твердого сорта. Можно просто нарезать сыр слайсами. Выкладываем поверх ананаса сырную пластину. Ставим рыбу в духовой шкаф на полчаса. Запекать будем при температурном режиме в 180°.

Просто объеденье!

Горбуша, запеченная с ананасом и сыром, это настоящее гастрономическое удовольствие для истинных гурманов. Рыбка обязательно должна быть в нашем рационе. Разнообразьте его новым блюдом.

Необходимые ингредиенты

очищенное филе горбуши – 800 г;

рафинированное масло растительное;

пучок укропа;

майонез – 150 мл;

морковь – 2 корнеплода;

маслины без косточек;

ананасы консервированные – 400 г;

сыр твердого сорта – 150 г;

лук – 2 головки;

соль и смесь молотых перцев.

Горбуша с ананасом и сыром: как приготовить в духовке

Охлажденное филе горбуши тщательно промываем проточной водой. Просушиваем бумажными салфетками, натираем солью и смесью молотых перцев. Жаропрочную форму смазываем рафинированным растительным маслом. Равномерно выкладываем кусочки филе горбуши. С консервированных ананасов сцеживаем сок, но не выливаем его. Он нам еще пригодится. Две луковицы очищаем и нарезаем меленькими кубиками. Разогреваем рафинированное растительное масло в сковороде. Добавляем лук и пассеруем его до золотистости. Тем временем очищаем корнеплоды моркови и шинкуем их на терке. Добавляем в сковороду, все хорошенечко перемешиваем и обжариваем до готовности. Теперь выкладываем морковно-луковую смесь на кусочки филе горбуши. Сверху выкладываем по одному колечку консервированных ананасов. Все обильно поливаем майонезом со средним процентом жирности. Ставим противень в духовой шкаф на 25 минут. Запекать будем при температурной отметке в 180°. Пока горбуша запекается, натираем на меленькой терке сыр. По истечении указанного времени достаем рыбку из духовки. Поливаем ее ананасовым сиропом и посыпаем равномерно тертым сыром. Снова ставим в духовой шкаф и продолжаем запекать еще четверть часа. Остужаем запеченную горбушу, делим на порции. Каждую порцию украшаем маслинами без косточек и измельченным укропом.

Горбуша под ананасом и сыром в духовке

Таким блюдом вы точно утрете нос даже именитому шеф-повару. Запеченная горбуша под нежным сливочным соусом придется по вкусу всем без исключения. Стоит только отведать один кусочек.

Необходимые ингредиенты

охлажденное филе горбуши – 300 г;

кольца консервированного ананаса – 100 г;

сыр сорта «Фета» — 100 г;

плавленый сливочный сыр – 100 г;

сливки с концентрацией жира в 20% — 100 мл;

соль, смесь молотых перцев.

Горбуша с ананасом и сыром: как приготовить в духовке

Филе горбуши хорошенечко промываем. Остатки влаги устраняем бумажными салфетками. Запекать рыбное филе будем цельным куском. На поверхности филе горбуши делаем разрезы примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Натираем рыбку солью крупного помола и смесью молотых перцев. При желании предварительно можно замариновать рыбу в свежеотжатом лимонном соке. Сыр сорта «Фета» нарезаем слайсами. В сделанные надрезы вставляем колечки консервированного ананаса и сырные ломтики. Выкладываем горбушу на противень, смазанный маслом, и ставим в духовку. Запекать будем при температурном режиме в 180° в течение получаса. Тем временем готовим соус. В сотейник наливаем сливки и прогреваем их. Добавляем сливочный сыр. Все хорошенечко перемешиваем до получения соуса однородной консистенции. Доводим сливочный соус до состояния кипения и немного провариваем его. Готовую горбушу выкладываем на салатные листья и поливаем обильно сливочным соусом.

Горбуша «Пальчики оближешь»

Многие хозяюшки не любят готовить филе горбуши, поскольку оно получается зачастую суховатым. Рыбка, приготовленная по такому рецепту, будет невероятно вкусной и сочной.

Необходимые ингредиенты

тушка горбуши – 1 штука;

сыр твердого сорта – 150-200 г;

сметана со средним процентом жирности – 5 стол. ложек;

ананас свежий – 1 штука;

пучок укропа и петрушки;

головка лука – 1 штука;

сливки с концентрацией жира в 10% — 0,2 л.

Горбуша с ананасом и сыром: как приготовить в духовке

Очищаем ананас от кожуры, вырезаем кочерыжку. Нарезаем ананасовую мякоть небольшими дольками. Тушку горбуши разделываем, вычищаем внутренности, снимаем кожицу. Убираем хребет и промываем филе проточной водой. После обсушивания нарезаем мякоть горбуши порционными кусочками. Луковицу очищаем и нарезаем кольцами. Прогреваем рафинированное масло растительное в сковороде. Выкладываем лук и обжариваем его до янтарного цвета. Натираем сыр на терке с крупной перфорацией. В миску переливаем сливки и добавляем половину порции сметаны. Тщательно все размешиваем. В эту же смесь добавляем тертый сыр. Противень смазываем рафинированным маслом. Выкладываем слой обжаренного лука, сверху — кусочки филе горбуши. Далее идут кусочки ананасовой мякоти. Смазываем рыбку оставшейся сметаной. Поливаем все приготовленным соусом и ставим блюдо в духовку. Запекать рыбку будем примерно 30-35 минут при температуре в 180°. Зелень промываем, обсушиваем и меленько нарезаем ножом. Украшаем зеленью запеченную горбушу.

Теперь вы знаете несколько новых рецептов приготовления горбуши. Пусть один из них станет вашим фирменным, и вы будете баловать своих домочадцев и удивлять гостей.

Приятного аппетита!