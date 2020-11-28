Горбуша с ананасом и сыром: четыре лучших рецепта

Красная рыба всегда считалась деликатесом. Каждый день ее редко встретишь в нашем меню, а вот праздничный стол невозможно представить без горбуши.
Если вы хотите поразить всех своими кулинарными навыками и утереть нос любому профессионалу, скорее записывайте, как готовится горбуша с ананасом и сыром в духовке. Как приготовить горбушу с ананасом и сыром? Ничего сложного в этом нет. Вам понадобится минимум ингредиентов и совсем немного времени. Рыбное филе получится необычайно вкусным и сочным.
Необходимые ингредиенты
- тушка горбуши – 1 штука;
- консервированные ананасы колечками – 1 банка;
- сыр твердого сорта – 200 г;
- майонез;
- соль и смесь молотых перцев.
Горбуша с ананасом и сыром: как приготовить в духовке
- Сразу подготовим все необходимые продукты. Лучше использовать охлажденную горбушу.
- Очищаем от чешуи тушку горбуши. Срезаем хвостовую часть, плавники и голову.
- Разрезаем тушку горбуши по брюшку и вычищаем внутренности.
- Тщательно промываем проточной водой и обсушиваем салфетками.
- Аккуратно устраняем хребет и кожицу.
- У нас получается очищенное рыбное филе. Нарезаем филе горбуши стейками.
- На дно противня выкладываем лист алюминиевой фольги, смазываем его рафинированным маслом растительным. Можно использовать оливковое масло.
- Каждый кусочек филе горбуши натираем солью и смесью молотых перцев. Выкладываем кусочки рыбы на противень.
- Теперь филе горбуши смазываем майонезом.
- Открываем банку с консервированными ананасами. Сливаем сок и выкладываем на каждый кусочек горбуши по ананасовому колечку.
- Натираем на терке сыр твердого сорта. Можно просто нарезать сыр слайсами.
- Выкладываем поверх ананаса сырную пластину.
- Ставим рыбу в духовой шкаф на полчаса. Запекать будем при температурном режиме в 180°.
Просто объеденье!
Горбуша, запеченная с ананасом и сыром, это настоящее гастрономическое удовольствие для истинных гурманов. Рыбка обязательно должна быть в нашем рационе. Разнообразьте его новым блюдом.
Необходимые ингредиенты
- очищенное филе горбуши – 800 г;
- рафинированное масло растительное;
- пучок укропа;
- майонез – 150 мл;
- морковь – 2 корнеплода;
- маслины без косточек;
- ананасы консервированные – 400 г;
- сыр твердого сорта – 150 г;
- лук – 2 головки;
- соль и смесь молотых перцев.
Горбуша с ананасом и сыром: как приготовить в духовке
- Охлажденное филе горбуши тщательно промываем проточной водой.
- Просушиваем бумажными салфетками, натираем солью и смесью молотых перцев.
- Жаропрочную форму смазываем рафинированным растительным маслом.
- Равномерно выкладываем кусочки филе горбуши.
- С консервированных ананасов сцеживаем сок, но не выливаем его. Он нам еще пригодится.
- Две луковицы очищаем и нарезаем меленькими кубиками.
- Разогреваем рафинированное растительное масло в сковороде. Добавляем лук и пассеруем его до золотистости.
- Тем временем очищаем корнеплоды моркови и шинкуем их на терке.
- Добавляем в сковороду, все хорошенечко перемешиваем и обжариваем до готовности.
- Теперь выкладываем морковно-луковую смесь на кусочки филе горбуши.
- Сверху выкладываем по одному колечку консервированных ананасов.
- Все обильно поливаем майонезом со средним процентом жирности.
- Ставим противень в духовой шкаф на 25 минут.
- Запекать будем при температурной отметке в 180°.
- Пока горбуша запекается, натираем на меленькой терке сыр.
- По истечении указанного времени достаем рыбку из духовки. Поливаем ее ананасовым сиропом и посыпаем равномерно тертым сыром.
- Снова ставим в духовой шкаф и продолжаем запекать еще четверть часа.
- Остужаем запеченную горбушу, делим на порции.
- Каждую порцию украшаем маслинами без косточек и измельченным укропом.
Горбуша под ананасом и сыром в духовке
Таким блюдом вы точно утрете нос даже именитому шеф-повару. Запеченная горбуша под нежным сливочным соусом придется по вкусу всем без исключения. Стоит только отведать один кусочек.
Необходимые ингредиенты
- охлажденное филе горбуши – 300 г;
- кольца консервированного ананаса – 100 г;
- сыр сорта «Фета» — 100 г;
- плавленый сливочный сыр – 100 г;
- сливки с концентрацией жира в 20% — 100 мл;
- соль, смесь молотых перцев.
Горбуша с ананасом и сыром: как приготовить в духовке
- Филе горбуши хорошенечко промываем. Остатки влаги устраняем бумажными салфетками.
- Запекать рыбное филе будем цельным куском. На поверхности филе горбуши делаем разрезы примерно на одинаковом расстоянии друг от друга.
- Натираем рыбку солью крупного помола и смесью молотых перцев.
- При желании предварительно можно замариновать рыбу в свежеотжатом лимонном соке.
- Сыр сорта «Фета» нарезаем слайсами.
- В сделанные надрезы вставляем колечки консервированного ананаса и сырные ломтики.
- Выкладываем горбушу на противень, смазанный маслом, и ставим в духовку.
- Запекать будем при температурном режиме в 180° в течение получаса.
- Тем временем готовим соус.
- В сотейник наливаем сливки и прогреваем их. Добавляем сливочный сыр. Все хорошенечко перемешиваем до получения соуса однородной консистенции.
- Доводим сливочный соус до состояния кипения и немного провариваем его.
- Готовую горбушу выкладываем на салатные листья и поливаем обильно сливочным соусом.
Горбуша «Пальчики оближешь»
Многие хозяюшки не любят готовить филе горбуши, поскольку оно получается зачастую суховатым. Рыбка, приготовленная по такому рецепту, будет невероятно вкусной и сочной.
Необходимые ингредиенты
- тушка горбуши – 1 штука;
- сыр твердого сорта – 150-200 г;
- сметана со средним процентом жирности – 5 стол. ложек;
- ананас свежий – 1 штука;
- пучок укропа и петрушки;
- головка лука – 1 штука;
- сливки с концентрацией жира в 10% — 0,2 л.
Горбуша с ананасом и сыром: как приготовить в духовке
- Очищаем ананас от кожуры, вырезаем кочерыжку. Нарезаем ананасовую мякоть небольшими дольками.
- Тушку горбуши разделываем, вычищаем внутренности, снимаем кожицу.
- Убираем хребет и промываем филе проточной водой.
- После обсушивания нарезаем мякоть горбуши порционными кусочками.
- Луковицу очищаем и нарезаем кольцами.
- Прогреваем рафинированное масло растительное в сковороде. Выкладываем лук и обжариваем его до янтарного цвета.
- Натираем сыр на терке с крупной перфорацией.
- В миску переливаем сливки и добавляем половину порции сметаны.
- Тщательно все размешиваем. В эту же смесь добавляем тертый сыр.
- Противень смазываем рафинированным маслом. Выкладываем слой обжаренного лука, сверху — кусочки филе горбуши.
- Далее идут кусочки ананасовой мякоти. Смазываем рыбку оставшейся сметаной.
- Поливаем все приготовленным соусом и ставим блюдо в духовку.
- Запекать рыбку будем примерно 30-35 минут при температуре в 180°.
- Зелень промываем, обсушиваем и меленько нарезаем ножом. Украшаем зеленью запеченную горбушу.
Теперь вы знаете несколько новых рецептов приготовления горбуши. Пусть один из них станет вашим фирменным, и вы будете баловать своих домочадцев и удивлять гостей.
Приятного аппетита!
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