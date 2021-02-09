Рулет картофельный с овощной начинкой

Ингредиенты

картофель - 400 гр.

луковица - 1 большая

морковь - 1 средний

маринованные огурцы - 2 шт. (маленький)

томатная паста - 1 ч.

масло для жарки

подсолнечное масло - 1 ч. л. в пюре

поваренная соль

перец, укроп

яйца - 1 шт.

Пошаговый рецепт приготовления

Замешиваю картофель, добавляю тертый чеснок, смесь перцев, немного свежего укропа, половину яйца.

Все хорошо перемешиваю и убераю.

Вливаем в сковороду подсолнечное масло, кладем морковь, лук, обжариваем до готовности, уменьшаем нагрев.

В конце жарки добавить соль, томатную пасту, обжарить.

Готовые овощи убираю, чтобы остыть.

На разделочную доску кладу пленку, выкладываю картофель, разравниваю, в середину кладу жареные овощи и маринованные огурцы, сливаю выделившийся сок, огурцы можно заменить маринованными грибами, тоже будет вкусно.

Используя пленку, скручиваю рулон.

Противень смазать маслом и расстелить шов рулета вниз.

Смазываю оставшимся яйцом, посыпаю сыром, можно посыпать панировочными сухарями и поставить запекать в разогретую до 220 градусов духовку на 30 минут, до румяной корочки, слежу за временем и температурой в духовке.

Достаю готовый рулет, даю немного остыть. Разрезаю для порций и сервировки.

Видео рецепт

