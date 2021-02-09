Четыре вкуса

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Рулет картофельный с овощной начинкой

Фото к рецепту: Рулет картофельный с овощной начинкой

Ингредиенты 

картофель - 400 гр. 
луковица - 1 большая 
морковь - 1 средний 
маринованные огурцы - 2 шт. (маленький) 
томатная паста - 1 ч. 
масло для жарки 
подсолнечное масло - 1 ч. л. в пюре 
поваренная соль 
перец, укроп 
яйца - 1 шт. 

Пошаговый рецепт приготовления 

Замешиваю картофель, добавляю тертый чеснок, смесь перцев, немного свежего укропа, половину яйца. 
Все хорошо перемешиваю и убераю.

Вливаем в сковороду подсолнечное масло, кладем морковь, лук, обжариваем до готовности, уменьшаем нагрев. 
В конце жарки добавить соль, томатную пасту, обжарить. 

Готовые овощи убираю, чтобы остыть. 

На разделочную доску кладу пленку, выкладываю картофель, разравниваю, в середину кладу жареные овощи и маринованные огурцы, сливаю выделившийся сок, огурцы можно заменить маринованными грибами, тоже будет вкусно. 

Используя пленку, скручиваю рулон.

Противень смазать маслом и расстелить шов рулета вниз. 

Смазываю оставшимся яйцом, посыпаю сыром, можно посыпать панировочными сухарями и поставить запекать в разогретую до 220 градусов духовку на 30 минут, до румяной корочки, слежу за временем и температурой в духовке.

 

Достаю готовый рулет, даю немного остыть. Разрезаю для порций и сервировки. 

Видео рецепт 
 

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