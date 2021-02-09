Рулет картофельный с овощной начинкой

Ингредиенты
картофель - 400 гр.
луковица - 1 большая
морковь - 1 средний
маринованные огурцы - 2 шт. (маленький)
томатная паста - 1 ч.
масло для жарки
подсолнечное масло - 1 ч. л. в пюре
поваренная соль
перец, укроп
яйца - 1 шт.
Пошаговый рецепт приготовления
Замешиваю картофель, добавляю тертый чеснок, смесь перцев, немного свежего укропа, половину яйца.
Все хорошо перемешиваю и убераю.
Вливаем в сковороду подсолнечное масло, кладем морковь, лук, обжариваем до готовности, уменьшаем нагрев.
В конце жарки добавить соль, томатную пасту, обжарить.
Готовые овощи убираю, чтобы остыть.
На разделочную доску кладу пленку, выкладываю картофель, разравниваю, в середину кладу жареные овощи и маринованные огурцы, сливаю выделившийся сок, огурцы можно заменить маринованными грибами, тоже будет вкусно.
Используя пленку, скручиваю рулон.
Противень смазать маслом и расстелить шов рулета вниз.
Смазываю оставшимся яйцом, посыпаю сыром, можно посыпать панировочными сухарями и поставить запекать в разогретую до 220 градусов духовку на 30 минут, до румяной корочки, слежу за временем и температурой в духовке.
Достаю готовый рулет, даю немного остыть. Разрезаю для порций и сервировки.
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