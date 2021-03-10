Четыре вкуса

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Открытый пирог с картофелем, беконом и луком

Фото к рецепту: Открытый пирог с картофелем, беконом и луком

Ингредиенты 

наполнение: 
отварной картофель - 300 гр. 
лук репчатый - 1 шт. 
сырокопченый бекон - 70 гр. 
творожный сыр - 1 ст. 
зелень - 1 пучок 
яичный желток - 1 шт. 
соль - 1 щепотка 
семена кунжута - 1/2 ч. л. 
молотый черный перец 

тесто: 
мука - 200 гр. 
оливковое масло - 4 столовые ложки 
вода (холодная) - 5 ст. 
соль - 1 щепотка 

Пошаговый рецепт приготовления 

1. Приготовим продукты. Картофель заранее отварить в подсоленной воде. Остынь. Просейте муку в чашку. Добавьте щепотку соли, оливкового масла и холодной воды. 

2. Быстро замесить тесто. Складываем в пакет и убираем в холодильник на 10-15 минут. 

3. Включите духовку. Пока он разогревается, приготовьте начинку. Нарезать бекон. 

4. Нарезать лук. 

5. Выложить бекон на разогретую сковороду и жарить 2–3 минуты. 

6. Затем добавьте лук. Жарить 3-5 минут, постоянно помешивая. 

7. Снимите сковороду с огня. 

8. Картофель нарезать кружочками. 

9. Зелень мелко нарезать. 

10. В чашку положить нарезанный картофель, обжаренный бекон с луком, зелень, творог, щепотку соли и черный перец. 

11. Хорошо перемешайте смесь.

Начинка готова. 

12. Достаньте тесто из холодильника. Раскатайте тесто в виде лепешки. 

13. Выложить торт на противень, застеленный ковриком для запекания. Выкладываем начинку, немного не доходя до краев коржа. 

14. Поднимите края коржа и выложите его на начинку, делая небольшие подкраски. Смазать лепешку яичным желтком и посыпать кунжутом. Отправляем в разогретую духовку. 

15. Выпекать пирог 30-40 минут при 180-200 градусах, уделяя особое внимание духовке. 

16. Достаньте пирог из духовки. Слегка остудить и подавать, добавив рубленую зелень. 

17. Приятного аппетита !!! 
 

 

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