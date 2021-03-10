Открытый пирог с картофелем, беконом и луком

Ингредиенты

наполнение:

отварной картофель - 300 гр.

лук репчатый - 1 шт.

сырокопченый бекон - 70 гр.

творожный сыр - 1 ст.

зелень - 1 пучок

яичный желток - 1 шт.

соль - 1 щепотка

семена кунжута - 1/2 ч. л.

молотый черный перец

тесто:

мука - 200 гр.

оливковое масло - 4 столовые ложки

вода (холодная) - 5 ст.

соль - 1 щепотка

Пошаговый рецепт приготовления

1. Приготовим продукты. Картофель заранее отварить в подсоленной воде. Остынь. Просейте муку в чашку. Добавьте щепотку соли, оливкового масла и холодной воды.

2. Быстро замесить тесто. Складываем в пакет и убираем в холодильник на 10-15 минут.

3. Включите духовку. Пока он разогревается, приготовьте начинку. Нарезать бекон.

4. Нарезать лук.

5. Выложить бекон на разогретую сковороду и жарить 2–3 минуты.

6. Затем добавьте лук. Жарить 3-5 минут, постоянно помешивая.

7. Снимите сковороду с огня.

8. Картофель нарезать кружочками.

9. Зелень мелко нарезать.

10. В чашку положить нарезанный картофель, обжаренный бекон с луком, зелень, творог, щепотку соли и черный перец.

11. Хорошо перемешайте смесь.

Начинка готова.

12. Достаньте тесто из холодильника. Раскатайте тесто в виде лепешки.

13. Выложить торт на противень, застеленный ковриком для запекания. Выкладываем начинку, немного не доходя до краев коржа.

14. Поднимите края коржа и выложите его на начинку, делая небольшие подкраски. Смазать лепешку яичным желтком и посыпать кунжутом. Отправляем в разогретую духовку.

15. Выпекать пирог 30-40 минут при 180-200 градусах, уделяя особое внимание духовке.

16. Достаньте пирог из духовки. Слегка остудить и подавать, добавив рубленую зелень.

17. Приятного аппетита !!!

