Открытый пирог с картофелем, беконом и луком

Ингредиенты
наполнение:
отварной картофель - 300 гр.
лук репчатый - 1 шт.
сырокопченый бекон - 70 гр.
творожный сыр - 1 ст.
зелень - 1 пучок
яичный желток - 1 шт.
соль - 1 щепотка
семена кунжута - 1/2 ч. л.
молотый черный перец
тесто:
мука - 200 гр.
оливковое масло - 4 столовые ложки
вода (холодная) - 5 ст.
соль - 1 щепотка
Пошаговый рецепт приготовления
1. Приготовим продукты. Картофель заранее отварить в подсоленной воде. Остынь. Просейте муку в чашку. Добавьте щепотку соли, оливкового масла и холодной воды.
2. Быстро замесить тесто. Складываем в пакет и убираем в холодильник на 10-15 минут.
3. Включите духовку. Пока он разогревается, приготовьте начинку. Нарезать бекон.
4. Нарезать лук.
5. Выложить бекон на разогретую сковороду и жарить 2–3 минуты.
6. Затем добавьте лук. Жарить 3-5 минут, постоянно помешивая.
7. Снимите сковороду с огня.
8. Картофель нарезать кружочками.
9. Зелень мелко нарезать.
10. В чашку положить нарезанный картофель, обжаренный бекон с луком, зелень, творог, щепотку соли и черный перец.
11. Хорошо перемешайте смесь.Начинка готова.
12. Достаньте тесто из холодильника. Раскатайте тесто в виде лепешки.
13. Выложить торт на противень, застеленный ковриком для запекания. Выкладываем начинку, немного не доходя до краев коржа.
14. Поднимите края коржа и выложите его на начинку, делая небольшие подкраски. Смазать лепешку яичным желтком и посыпать кунжутом. Отправляем в разогретую духовку.
15. Выпекать пирог 30-40 минут при 180-200 градусах, уделяя особое внимание духовке.
16. Достаньте пирог из духовки. Слегка остудить и подавать, добавив рубленую зелень.
17. Приятного аппетита !!!
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