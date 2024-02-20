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Четыре вкуса

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Рецепт вкусной мини-пиццы с сосисками

Фото к рецепту: Мини пицца на завтрак

Ингредиенты

сосиски - 8 шт.

лаваш - 3 шт.

перец сладкий - 1 шт.

помидор - 2 шт.

огурец солёный - 1 шт.

томатная паста

сыр - 100 г

Рецепт приготовления

У сосисок отрезать края.

Каждую сосиску завернуть с угла в лаваш.

Все четыре угла.

И каждый получившийся уголок закрепить зубочисткой.

В цент пиццы вложить кусочек лаваша.

Смазать соусом.

Присыпать сыром.

Добавить нарезанные кубиком перец и помидоры.

Сверху выложить огурцы нарезанные кружочками.

Хорошо присыпать сыром.

Отправить в духовку на 200° пока не расплавится сыр.

Кушать подано!

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