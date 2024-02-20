Рецепт вкусной мини-пиццы с сосисками

Ингредиенты
сосиски - 8 шт.
лаваш - 3 шт.
перец сладкий - 1 шт.
помидор - 2 шт.
огурец солёный - 1 шт.
томатная паста
сыр - 100 г
Рецепт приготовления
У сосисок отрезать края.
Каждую сосиску завернуть с угла в лаваш.
Все четыре угла.
И каждый получившийся уголок закрепить зубочисткой.
В цент пиццы вложить кусочек лаваша.
Смазать соусом.
Присыпать сыром.
Добавить нарезанные кубиком перец и помидоры.
Сверху выложить огурцы нарезанные кружочками.
Хорошо присыпать сыром.
Отправить в духовку на 200° пока не расплавится сыр.
Кушать подано!
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