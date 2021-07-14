Четыре вкуса

307 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Летний холодный суп таратор

Фото к рецепту: Холодный суп таратор

Ингредиенты

  • огурцы – 300-350 гр.
  • йогурт (простокваша) – 400 гр.
  • вода газированная – 100-150 мл.
  • укроп – 5-10 веточек
  • чеснок – 2 зуб.
  • растительное масло – 1-2 ст.л.
  • винный уксус – 1 ч.л.
  • соль
  • грецкие орехи – 30-50 гр.

Рецепт приготовления

1. Огурцы нарежьте мелким кубиком

2. Посолите огурцы, слегка перемешайте и уберите в сторону

3. Йогурт взбейте погружным блендером (или венчиком) до появления пены

4. Нарежьте укроп – добавьте в йогурт

5. Измельчите чеснок – добавьте в йогурт

6. Добавьте в йогурт огурцы и перемешайте

7. Добавьте в йогурт воду и перемешайте

8. Влейте в холодный суп растительное масло и винный уксус

9. Хорошо перемешайте Таратор

10. Измельчите грецкие орехи

11. Положите холодный суп Таратор в порционные тарелки и присыпьте грецкими орехами

12. Можно добавить несколько капель ароматного зеленого масла и несколько мелких кусочков льда

Видео

Ссылка на первоисточник
обедсупырецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх