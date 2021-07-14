Летний холодный суп таратор

Рецепт приготовления

1. Огурцы нарежьте мелким кубиком

2. Посолите огурцы, слегка перемешайте и уберите в сторону

3. Йогурт взбейте погружным блендером (или венчиком) до появления пены

4. Нарежьте укроп – добавьте в йогурт

5. Измельчите чеснок – добавьте в йогурт

6. Добавьте в йогурт огурцы и перемешайте

7. Добавьте в йогурт воду и перемешайте

8. Влейте в холодный суп растительное масло и винный уксус

9. Хорошо перемешайте Таратор

10. Измельчите грецкие орехи

11. Положите холодный суп Таратор в порционные тарелки и присыпьте грецкими орехами

12. Можно добавить несколько капель ароматного зеленого масла и несколько мелких кусочков льда