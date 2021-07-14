Летний холодный суп таратор

Ингредиенты
- огурцы – 300-350 гр.
- йогурт (простокваша) – 400 гр.
- вода газированная – 100-150 мл.
- укроп – 5-10 веточек
- чеснок – 2 зуб.
- растительное масло – 1-2 ст.л.
- винный уксус – 1 ч.л.
- соль
- грецкие орехи – 30-50 гр.
Рецепт приготовления
1. Огурцы нарежьте мелким кубиком
2. Посолите огурцы, слегка перемешайте и уберите в сторону
3. Йогурт взбейте погружным блендером (или венчиком) до появления пены
4. Нарежьте укроп – добавьте в йогурт
5. Измельчите чеснок – добавьте в йогурт
6. Добавьте в йогурт огурцы и перемешайте
7. Добавьте в йогурт воду и перемешайте
8. Влейте в холодный суп растительное масло и винный уксус
9. Хорошо перемешайте Таратор
10. Измельчите грецкие орехи
11. Положите холодный суп Таратор в порционные тарелки и присыпьте грецкими орехами
12. Можно добавить несколько капель ароматного зеленого масла и несколько мелких кусочков льда
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