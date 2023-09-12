Четыре вкуса

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Рецепт вкусных котлет с начинкой из сыра

Фото к рецепту: Сочные котлеты с сырной начинкой

Ингредиенты

куриная грудка - 270 гр.

свинина (филе) - 480 гр.

яйцо - 1 шт.

картофель 1 шт.

чеснок - 2 зуб.

лук - 1 шт.

манная крупа - 2 ст.л. (мелкого помола)

приправа для мяса - 0,5 ч.л. (+ 0,5 ч.л. - копченая паприка и 1/3 ч.л. карри)

масло растительное - 3 ст.л. для обжарки

сухари панировочные - 3 ст.л.

сыр полу твердый - 100 гр.

черный перец - 1 щепотка

соль - 1 ч.л.

Рецепт приготовления

Филе курицы и свинины нарезаем кусочками.

И кладем в чашу блендера.

Добавляем мелко порубленный лук, нарезанный дольками картофель, чеснок, 1 яйцо, приправу, соль и перец.

Перемешиваем и измельчаем блендером.

В готовый фарш высыпаем панировочные сухари (2-3 ст.л.).

Пробуем на соль и перемешиваем.

Сыр нарезаем кубиками.

Делим фарш на 13-14 частей и каждую часть округляем.

Из шариков фарша формируем круглые лепешки и кладем по кусочку сыра.

Можно положить по такому же кусочку сливочного масла (это по желанию).

Закрываем фаршем начинку и формируем котлету.

Обваливаем котлеты в манке со всех сторон.

Жарим котлеты на разогретом растительном масле с 2 сторон под крышкой до готовности.

С каждой стороны минут по 5-7.

Кушать подано!

Фото рецепта

Сочные котлеты с сырной начинкой : шаг 1Сочные котлеты с сырной начинкой : шаг 2Сочные котлеты с сырной начинкой : шаг 3Сочные котлеты с сырной начинкой : шаг 4Сочные котлеты с сырной начинкой : шаг 5Сочные котлеты с сырной начинкой : шаг 6Сочные котлеты с сырной начинкой : шаг 7Сочные котлеты с сырной начинкой : шаг 8
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