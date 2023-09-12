Рецепт вкусных котлет с начинкой из сыра

Филе курицы и свинины нарезаем кусочками.

И кладем в чашу блендера.

Добавляем мелко порубленный лук, нарезанный дольками картофель, чеснок, 1 яйцо, приправу, соль и перец.

Перемешиваем и измельчаем блендером.

В готовый фарш высыпаем панировочные сухари (2-3 ст.л.).

Пробуем на соль и перемешиваем.

Сыр нарезаем кубиками.

Делим фарш на 13-14 частей и каждую часть округляем.

Из шариков фарша формируем круглые лепешки и кладем по кусочку сыра.

Можно положить по такому же кусочку сливочного масла (это по желанию).

Закрываем фаршем начинку и формируем котлету.

Обваливаем котлеты в манке со всех сторон.

Жарим котлеты на разогретом растительном масле с 2 сторон под крышкой до готовности.

С каждой стороны минут по 5-7.

Кушать подано!