Рецепт вкусных котлет с начинкой из сыра

Ингредиенты
куриная грудка - 270 гр.
свинина (филе) - 480 гр.
яйцо - 1 шт.
картофель 1 шт.
чеснок - 2 зуб.
лук - 1 шт.
манная крупа - 2 ст.л. (мелкого помола)
приправа для мяса - 0,5 ч.л. (+ 0,5 ч.л. - копченая паприка и 1/3 ч.л. карри)
масло растительное - 3 ст.л. для обжарки
сухари панировочные - 3 ст.л.
сыр полу твердый - 100 гр.
черный перец - 1 щепотка
соль - 1 ч.л.
Рецепт приготовления
Филе курицы и свинины нарезаем кусочками.
И кладем в чашу блендера.
Добавляем мелко порубленный лук, нарезанный дольками картофель, чеснок, 1 яйцо, приправу, соль и перец.
Перемешиваем и измельчаем блендером.
В готовый фарш высыпаем панировочные сухари (2-3 ст.л.).
Пробуем на соль и перемешиваем.
Сыр нарезаем кубиками.
Делим фарш на 13-14 частей и каждую часть округляем.
Из шариков фарша формируем круглые лепешки и кладем по кусочку сыра.
Можно положить по такому же кусочку сливочного масла (это по желанию).
Закрываем фаршем начинку и формируем котлету.
Обваливаем котлеты в манке со всех сторон.
Жарим котлеты на разогретом растительном масле с 2 сторон под крышкой до готовности.
С каждой стороны минут по 5-7.
Кушать подано!
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