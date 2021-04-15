Жареный рис с яйцом

Ингредиенты
- яйцо - 3 шт
- отваренный рис - 200 г
- шампиньоны - 4 шт
- морковь - 1 шт
- замороженный горох - 70 г
- растительное масло
Рецепт приготовления
Мелко нарежьте шампиньоны и морковь.
Отделите яичные белки от желтков.
Добавьте желтки к рису и хорошо перемешайте.
Сковороду поставьте на средний огонь, полейте растительным маслом.
Хорошо обжарьте шампиньоны. Добавьте морковь и замороженный горошек, обжарьте еще около 5 минут.
Глубокую сковородку поставьте на средний огонь, влейте растительное масло.
Выложите рис с желтком и хорошо обжарьте 3-4 минуты.
Добавьте белок и обжарьте еще минуты 2-3 постоянно помешивая.
Положите обжаренные овощи, хорошо перемешайте.
Блюдо готово!
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