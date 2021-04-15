Жареный рис с яйцом

Рецепт приготовления

Мелко нарежьте шампиньоны и морковь.

Отделите яичные белки от желтков.

Добавьте желтки к рису и хорошо перемешайте.

Сковороду поставьте на средний огонь, полейте растительным маслом.

Хорошо обжарьте шампиньоны. Добавьте морковь и замороженный горошек, обжарьте еще около 5 минут.

Глубокую сковородку поставьте на средний огонь, влейте растительное масло.

Выложите рис с желтком и хорошо обжарьте 3-4 минуты.

Добавьте белок и обжарьте еще минуты 2-3 постоянно помешивая.

Положите обжаренные овощи, хорошо перемешайте.

Блюдо готово!