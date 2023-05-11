Готовим вкусную пасту карбонара

Ингредиенты
бекон – 300 гр.
оливковое масло – 2 ст.л.
сыр – 150 гр.
яйца – 3 шт.
сливки – 200 мл.
вода – 2 литра
спагетти – 400 гр.
черный перец – 1 ч.л.
соль – 2 ч.л.
Рецепт приготовления
Первым делом бекон нарезаем тонкими слайсами.
На сковороду наливаем оливковое масло, кладем нарезанный бекон, приправляем его черным молотым перцем.
И на медленном огне вытапливаем из него лишний жир.
Затем сыр натираем на крупной терке.
После чего яйца разделяем на белки и желтки, и желтки перекладываем к сыру.
К желткам добавляем сливки и хорошенько все перемешиваем.
Потом в кипящую воду добавляем соль, отправляем туда же спагетти и варим до состояния Al Dente.
После чего к бекону добавляем немного воды из-под макарон, туда же отправляем макароны с яичной смесью.
И хорошенько все перемешиваем чтобы соус загустел.
После того как все приготовлено в тарелку отправляем пасту и приправляем ее черным молотым перцем.
Кушать подано!
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