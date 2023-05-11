Готовим вкусную пасту карбонара

бекон – 300 гр.

оливковое масло – 2 ст.л.

сыр – 150 гр.

яйца – 3 шт.

сливки – 200 мл.

вода – 2 литра

спагетти – 400 гр.

черный перец – 1 ч.л.

соль – 2 ч.л.

Первым делом бекон нарезаем тонкими слайсами.

На сковороду наливаем оливковое масло, кладем нарезанный бекон, приправляем его черным молотым перцем.

И на медленном огне вытапливаем из него лишний жир.

Затем сыр натираем на крупной терке.

После чего яйца разделяем на белки и желтки, и желтки перекладываем к сыру.

К желткам добавляем сливки и хорошенько все перемешиваем.

Потом в кипящую воду добавляем соль, отправляем туда же спагетти и варим до состояния Al Dente.

После чего к бекону добавляем немного воды из-под макарон, туда же отправляем макароны с яичной смесью.

И хорошенько все перемешиваем чтобы соус загустел.

После того как все приготовлено в тарелку отправляем пасту и приправляем ее черным молотым перцем.

Кушать подано!