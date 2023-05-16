Четыре вкуса

309 182 подписчика

Свежие комментарии

  • Yelyzaveta Grinshpun
    дайте рецепт мороженогоОтзовитесь те,кто...
  • Sofi Sofi
    🥑Готовим шаурму с ...
  • A B
    🥑Готовим шаурму с ...

Рецепт манника с изюмом на ряженке

Фото к рецепту: Манник на ряженке с изюмом

Ингредиенты

мука 1 сорт — 160 гр.

манная крупа - 200 гр.

сахар - 200 гр.

масло - 105 гр.

яйцо - 150 гр.

разрыхлитель - 10 гр.

ванилин — 2 гр.

ряженка 4.0% - 250 мл.

изюм - 100 гр.

Фото рецепта

Манник на ряженке с изюмом : шаг 1
1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.
Манник на ряженке с изюмом : шаг 2
2. Растапливаем масло на паровой бане (в микроволновке), а изюм промываем.
Манник на ряженке с изюмом : шаг 3
3. Заливаем манную крупу ряженкой и маслом. Далее тщательно перемешиваем и даем настояться 10 минут.
Манник на ряженке с изюмом : шаг 4
4. Продолжаем готовить тесто: добавляем яйца и сахар — перемешиваем до однородного состояния. Взбиваем все это миксером 1-2 минут.
Манник на ряженке с изюмом : шаг 5
5. Продолжаем готовить тесто: добавляем муку, разрыхлитель и ванилин — до однородного состояния. Взбиваем все это миксером 1-2 минут. После чего уже ложкой вмешиваем в тесто изюм.
Манник на ряженке с изюмом : шаг 6
6. Смазываем чашу масло (уйдет примерно 5гр) и отправляем в чашу полученное тесто — Режим «Выпечка» 60 минут.
Манник на ряженке с изюмом : шаг 7
7. После окончания готовки - 5-10 минут остыть. 
Кушать подано!
Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениезавтракМанникдесертыужинедаготовкавыпечкаготовим дома

Картина дня

наверх