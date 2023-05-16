Рецепт манника с изюмом на ряженке

Ингредиенты
мука 1 сорт — 160 гр.
манная крупа - 200 гр.
сахар - 200 гр.
масло - 105 гр.
яйцо - 150 гр.
разрыхлитель - 10 гр.
ванилин — 2 гр.
ряженка 4.0% - 250 мл.
изюм - 100 гр.
Фото рецепта
1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.
2. Растапливаем масло на паровой бане (в микроволновке), а изюм промываем.
3. Заливаем манную крупу ряженкой и маслом. Далее тщательно перемешиваем и даем настояться 10 минут.
4. Продолжаем готовить тесто: добавляем яйца и сахар — перемешиваем до однородного состояния. Взбиваем все это миксером 1-2 минут.
5. Продолжаем готовить тесто: добавляем муку, разрыхлитель и ванилин — до однородного состояния. Взбиваем все это миксером 1-2 минут. После чего уже ложкой вмешиваем в тесто изюм.
6. Смазываем чашу масло (уйдет примерно 5гр) и отправляем в чашу полученное тесто — Режим «Выпечка» 60 минут.
7. После окончания готовки - 5-10 минут остыть.
Кушать подано!
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