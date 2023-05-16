Рецепт манника с изюмом на ряженке

2. Растапливаем масло на паровой бане (в микроволновке), а изюм промываем.

4. Продолжаем готовить тесто: добавляем яйца и сахар — перемешиваем до однородного состояния. Взбиваем все это миксером 1-2 минут.

5. Продолжаем готовить тесто: добавляем муку, разрыхлитель и ванилин — до однородного состояния. Взбиваем все это миксером 1-2 минут. После чего уже ложкой вмешиваем в тесто изюм.