Как положить в киндер сюрприз свой подарок, не сломав яйцо:

Киндер-сюрприз считается одним из самых желанных детских лакомств. Ведь малыши ждут не столько шоколада, а сколько сюрприз, который находится в яйце. Что уж греха таить, некоторые взрослые тоже не против самостоятельно открыть «киндер». А представьте, если внутри окажется не игрушка, а настоящий драгоценный подарок. Как самому сделать киндер-сюрприз, не разломав яйцо, смотрите далее в материале.

Для «изготовления» персонального Киндер-сюрприза вам понадобится:• шоколадное яйцо «Kinder Surprise»;• кипяток и емкость;• нож;• непосредственно сам подарок.

Сразу нужно приготовиться действовать очень аккуратно. Сначала необходимо снять обертку-фольгу, не разорвав ее. Для этого разверните ее по линии сгиба и отложите в сторону.

Далее разделите яйцо на две половинки. Если сразу это не получается сделать, тогда по линии шва нужно аккуратно надавить ножом.



Из пластикового контейнера достаньте детали игрушки и вложите туда свой подарок.

Чтобы склеить половинки шоколадного яйца между собой, необходимо опустить нож в кипяток на 30 секунд, а потом его приложить широкой стороной на место шва двух половинок. Шоколад растает, а половинки легко склеятся между собой.

Далее заверните яйцо в обертку. Осталось только подарить его нужному человеку и наслаждаться его реакцией.