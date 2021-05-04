Четыре вкуса

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Шашлык в духовке на луковой подушке

Фото к рецепту: Шашлык в духовке на луковой подушке

Ингредиенты

  • свиная шея – 2 кг
  • лук репчатый – 7-8 шт.
  • соль – 1 ст.л. (для мяса) и 1/2 ч.л. (для лука)
  • уксус 9 % – 1 столовая ложка (для мяса) и 4 ст.л. (для лука)
  • лимон – 1 шт.
  • черный перец - 1 ч.л.
  • приправа для мяса – 1 ст.л.
  • вода – 8 ст.л.
  • сахар - 2 ст.л.

Рецепт приготовления

Репчатый лук нарезать кольцами или полукольцами.

Переложить в глубокую миску. Добавить две столовые ложки сахара, 4 столовые ложки уксуса, 1/2 чайной ложки соли и 8 столовых ложек воды. Тщательно все перемешать. Миску закрыть пищевой пленкой, поставить в холодильник мариноваться на 5-6 часов.

Мясо хорошо вымыть обсушить и нарезать кубиками.

Переложить в глубокую посуду. Влить сок одного лимона, одну столовую ложку уксуса, добавить соль, перец и приправу для мяса. Хорошенько все перемешать и убрать в холодильник на 5-6 часов, а лучше на ночь.

Сливаем с лука лишнюю жидкость и аккуратно укладываем его в рукав.

Свинину выкладываем на луковую подушку и завязываем рукав. Прокалываем его сверху в нескольких местах. Отправляем в разогретую до 250 градусов духовку на 20 минут. Затем убавляем огонь до 180 градусов и готовим еще 40 минут.

Вынимаем мясо и сверху разрезаем рукав.

Аккуратно переворачиваем кусочки на другую сторону, не затрагивая луковую подушку. Шашлык поливаем образовавшейся жидкостью и еще на 20 минут отправляем в духовку (при 180 градусах).

Приятного аппетита!

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