Шашлык в духовке на луковой подушке

Ингредиенты
- свиная шея – 2 кг
- лук репчатый – 7-8 шт.
- соль – 1 ст.л. (для мяса) и 1/2 ч.л. (для лука)
- уксус 9 % – 1 столовая ложка (для мяса) и 4 ст.л. (для лука)
- лимон – 1 шт.
- черный перец - 1 ч.л.
- приправа для мяса – 1 ст.л.
- вода – 8 ст.л.
- сахар - 2 ст.л.
Рецепт приготовления
Репчатый лук нарезать кольцами или полукольцами.
Переложить в глубокую миску. Добавить две столовые ложки сахара, 4 столовые ложки уксуса, 1/2 чайной ложки соли и 8 столовых ложек воды. Тщательно все перемешать. Миску закрыть пищевой пленкой, поставить в холодильник мариноваться на 5-6 часов.
Мясо хорошо вымыть обсушить и нарезать кубиками.
Переложить в глубокую посуду. Влить сок одного лимона, одну столовую ложку уксуса, добавить соль, перец и приправу для мяса. Хорошенько все перемешать и убрать в холодильник на 5-6 часов, а лучше на ночь.
Сливаем с лука лишнюю жидкость и аккуратно укладываем его в рукав.
Свинину выкладываем на луковую подушку и завязываем рукав. Прокалываем его сверху в нескольких местах. Отправляем в разогретую до 250 градусов духовку на 20 минут. Затем убавляем огонь до 180 градусов и готовим еще 40 минут.
Вынимаем мясо и сверху разрезаем рукав.Аккуратно переворачиваем кусочки на другую сторону, не затрагивая луковую подушку. Шашлык поливаем образовавшейся жидкостью и еще на 20 минут отправляем в духовку (при 180 градусах).
Приятного аппетита!
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