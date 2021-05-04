Шашлык в духовке на луковой подушке

Рецепт приготовления

Репчатый лук нарезать кольцами или полукольцами.

Переложить в глубокую миску. Добавить две столовые ложки сахара, 4 столовые ложки уксуса, 1/2 чайной ложки соли и 8 столовых ложек воды. Тщательно все перемешать. Миску закрыть пищевой пленкой, поставить в холодильник мариноваться на 5-6 часов.

Мясо хорошо вымыть обсушить и нарезать кубиками.

Переложить в глубокую посуду. Влить сок одного лимона, одну столовую ложку уксуса, добавить соль, перец и приправу для мяса. Хорошенько все перемешать и убрать в холодильник на 5-6 часов, а лучше на ночь.

Сливаем с лука лишнюю жидкость и аккуратно укладываем его в рукав.

Свинину выкладываем на луковую подушку и завязываем рукав. Прокалываем его сверху в нескольких местах. Отправляем в разогретую до 250 градусов духовку на 20 минут. Затем убавляем огонь до 180 градусов и готовим еще 40 минут.

Вынимаем мясо и сверху разрезаем рукав.

Аккуратно переворачиваем кусочки на другую сторону, не затрагивая луковую подушку. Шашлык поливаем образовавшейся жидкостью и еще на 20 минут отправляем в духовку (при 180 градусах).

Приятного аппетита!