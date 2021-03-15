Морковка по-корейски

Ингредиенты

1 кг. морковь

50 мл. масло растительное (без запаха)

2 столовые ложки уксуса

2 ст. сахар

1 ст. без горькой соли

щепотка молотого кориандра

0,5 ч. Л. Молотого черного перца

0,5 ч.л. смеси перцев

щепотка перца

щепотка мускатного ореха

2-3 зубчика чеснока

Терка для моркови по-корейски

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовка:

Морковь натереть на терке.

Посыпать сахаром, солью и уксусом и тщательно перемешать руками (не менее 3 минут).

Дайте моркови впитаться 15 минут.

Добавьте перец, кориандр, мускатный орех и еще раз тщательно перемешайте руками.

На сковороде разогреть растительное масло, не доводя до кипения, залить салатом и хорошо перемешать.

После этого можно добавить измельченный чеснок.

Оставьте салат на ночь при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник.

Всем Приятного Аппетита!