Четыре вкуса

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Морковка по-корейски

Фото к рецепту: Морковка по-корейски

Ингредиенты 

1 кг. морковь 
50 мл. масло растительное (без запаха) 
2 столовые ложки уксуса 
2 ст. сахар 
1 ст. без горькой соли 
щепотка молотого кориандра 
0,5 ч. Л. Молотого черного перца 
0,5 ч.л. смеси перцев 
щепотка перца 
щепотка мускатного ореха 
2-3 зубчика чеснока 
Терка для моркови по-корейски 

Пошаговый рецепт приготовления 

Подготовка: 

Морковь натереть на терке. 

Посыпать сахаром, солью и уксусом и тщательно перемешать руками (не менее 3 минут). 

Дайте моркови впитаться 15 минут. 

Добавьте перец, кориандр, мускатный орех и еще раз тщательно перемешайте руками. 

На сковороде разогреть растительное масло, не доводя до кипения, залить салатом и хорошо перемешать. 

После этого можно добавить измельченный чеснок. 

Оставьте салат на ночь при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник. 

Всем Приятного Аппетита! 

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