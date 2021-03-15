Морковка по-корейски

Ингредиенты
1 кг. морковь
50 мл. масло растительное (без запаха)
2 столовые ложки уксуса
2 ст. сахар
1 ст. без горькой соли
щепотка молотого кориандра
0,5 ч. Л. Молотого черного перца
0,5 ч.л. смеси перцев
щепотка перца
щепотка мускатного ореха
2-3 зубчика чеснока
Терка для моркови по-корейски
Пошаговый рецепт приготовления
Подготовка:
Морковь натереть на терке.
Посыпать сахаром, солью и уксусом и тщательно перемешать руками (не менее 3 минут).
Дайте моркови впитаться 15 минут.
Добавьте перец, кориандр, мускатный орех и еще раз тщательно перемешайте руками.
На сковороде разогреть растительное масло, не доводя до кипения, залить салатом и хорошо перемешать.
После этого можно добавить измельченный чеснок.
Оставьте салат на ночь при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник.
Всем Приятного Аппетита!
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