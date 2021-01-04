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Мясные рулетики из говядины с грибами

Фото к рецепту: Мясные рулетики из говядины с грибами

Ингредиенты

  • говядина мякоть - 500 гр. ов
  • шампиньоны свежие - 300 гр. ов
  • сыр - 100 гр. ов
  • сливки - 100 мл.
  • лук репчатый - 1-2 шт.
  • соль 
  • маринад:
  • масло растительное 
  • соус соевый 
  • хмели-сунели 

Пошаговый рецепт приготовления

Говядину нарезаем на порционные куски, отбиваем и маринуем в смеси из подсолнечного масла, соевого соуса и специй.

Вымытые и очищенные грибы нарезаем на произвольные кусочки. Готовим их в посуде без добавления масла и воды до испарения выделяющегося в процессе нагревания из грибов сока. Приготовленные грибы измельчаем блендером.

В отдельной сковороде обжариваем на растительном масле до золотистого цвета мелко нарезанный лук.

В глубокой миске смешиваем измельчённые грибы, поджаренный лук и натёртый на мелкой тёрке сыр. Солим и перчим. 

Заворачиваем начинку в мясо, формируя рулетики. Можно для надёжности обмотать сверху ниткой.

Обжариваем рулетики с двух сторон на сковороде с добавлением растительного масла. Затем удаляем нитки.

Выкладываем все рулетики на сковороду, заливаем сливками и доводим до кипения. После этого накрываем крышкой и готовим на медленном огне 15-20 минут.

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