Мясные рулетики из говядины с грибами

Ингредиенты
- говядина мякоть - 500 гр. ов
- шампиньоны свежие - 300 гр. ов
- сыр - 100 гр. ов
- сливки - 100 мл.
- лук репчатый - 1-2 шт.
- соль
- маринад:
- масло растительное
- соус соевый
- хмели-сунели
Пошаговый рецепт приготовления
Говядину нарезаем на порционные куски, отбиваем и маринуем в смеси из подсолнечного масла, соевого соуса и специй.
Вымытые и очищенные грибы нарезаем на произвольные кусочки. Готовим их в посуде без добавления масла и воды до испарения выделяющегося в процессе нагревания из грибов сока. Приготовленные грибы измельчаем блендером.
В отдельной сковороде обжариваем на растительном масле до золотистого цвета мелко нарезанный лук.
В глубокой миске смешиваем измельчённые грибы, поджаренный лук и натёртый на мелкой тёрке сыр. Солим и перчим.
Заворачиваем начинку в мясо, формируя рулетики. Можно для надёжности обмотать сверху ниткой.
Обжариваем рулетики с двух сторон на сковороде с добавлением растительного масла. Затем удаляем нитки.
Выкладываем все рулетики на сковороду, заливаем сливками и доводим до кипения. После этого накрываем крышкой и готовим на медленном огне 15-20 минут.
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