Рулет из киселя с джемом «Кусочки лета»

1. Взбить сухой порошок киселя с яйцами.

2. Всыпать муку с содой.

3. Пергамент или многоразовый коврик смазать маслом.

4. Перелить тесто, выровнять.

5. Выпекать в разогретой до 180* духовке не более 10 минут.

6. Перенести на стол и свернуть рулетом в горячем виде, укутать в полотенце и оставить на столе до остывания.

7. Для крема взбить мягкий сыр, мягкий творог, пудру и сливки.

8. Разбавить клюквенный джем "Махеевъ" водой или сиропом, чтобы лучше промазать корж.

9. Осторожно развернуть тесто-корж.

10. Смазать кисточкой джемом.

11. Нанести ровным слоем крем.

12. Снова свернуть, зафиксировать с помощью пищевой плёнки или пергамента и убрать в холодильник на ночь.

13. Утром развернуть рулет.

Посыпать пудрой.

Нарезать тонким ножом на порции.