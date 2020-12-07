Рулет из киселя с джемом «Кусочки лета»

Ингредиенты
- кисель клубничный сухой - 250 гр.
- яйца - 3 шт.
- мука - 100 гр.
- сода - 0.5 ч.л.
- клюквенный джем "махеевъ" - 0.5 ст.
- сироп лимонный - 3-4 ст.л.
- крем:
- сливочный крем - 200 гр.
- творог 0.5% - 100 гр.
- сахарная пудра - 30 гр. + для верха
- сливки - 80 мл.
Пошаговый рецепт приготовления
1. Взбить сухой порошок киселя с яйцами.
2. Всыпать муку с содой.
3. Пергамент или многоразовый коврик смазать маслом.
4. Перелить тесто, выровнять.
5. Выпекать в разогретой до 180* духовке не более 10 минут.
6. Перенести на стол и свернуть рулетом в горячем виде, укутать в полотенце и оставить на столе до остывания.
7. Для крема взбить мягкий сыр, мягкий творог, пудру и сливки.
8. Разбавить клюквенный джем "Махеевъ" водой или сиропом, чтобы лучше промазать корж.
9. Осторожно развернуть тесто-корж.
10. Смазать кисточкой джемом.
11. Нанести ровным слоем крем.
12. Снова свернуть, зафиксировать с помощью пищевой плёнки или пергамента и убрать в холодильник на ночь.
13. Утром развернуть рулет.
Посыпать пудрой.
Нарезать тонким ножом на порции.
Дополнительная информация
Всегда у Вас на столе будет пышный рулет с красивым разрезом,если в запасах припасёте пачку киселя.
Мы берём на базе сразу 1 кг,т.к. любим густые кисели на десерт со сливками или сметаной. Бисквитное тесто суховатое,поэтому пропитаем разбавленным ярким джемом,а, благодаря вкусному крему, получим к чаю домашнее пирожное.
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