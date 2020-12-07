Четыре вкуса

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Рулет из киселя с джемом «Кусочки лета»

Фото к рецепту: Рулет из киселя с джемом «махеевъ» «кусочки лета»

Ингредиенты

  • кисель клубничный сухой - 250 гр.
  • яйца - 3 шт.
  • мука - 100 гр.
  • сода - 0.5 ч.л.
  • клюквенный джем "махеевъ" - 0.5 ст.
  • сироп лимонный - 3-4 ст.л.
  • крем:
  • сливочный крем - 200 гр.
  • творог 0.5% - 100 гр.
  • сахарная пудра - 30 гр. + для верха
  • сливки - 80 мл.

Пошаговый рецепт приготовления

1. Взбить сухой порошок киселя с яйцами.

2. Всыпать муку с содой.

3. Пергамент или многоразовый коврик смазать маслом.

4. Перелить тесто, выровнять.

5. Выпекать в разогретой до 180* духовке не более 10 минут.

6. Перенести на стол и свернуть рулетом в горячем виде, укутать в полотенце и оставить на столе до остывания.

7. Для крема взбить мягкий сыр, мягкий творог, пудру и сливки.

8. Разбавить клюквенный джем "Махеевъ" водой или сиропом, чтобы лучше промазать корж.

9. Осторожно развернуть тесто-корж.

10. Смазать кисточкой джемом.

11. Нанести ровным слоем крем.

12. Снова свернуть, зафиксировать с помощью пищевой плёнки или пергамента и убрать в холодильник на ночь.

13. Утром развернуть рулет.

Посыпать пудрой.

Нарезать тонким ножом на порции.

Пошаговые фото рецепта

Рулет из киселя с джемом «махеевъ» «кусочки лета»: фото шаг 1Рулет из киселя с джемом «махеевъ» «кусочки лета»: фото шаг 2Рулет из киселя с джемом «махеевъ» «кусочки лета»: фото шаг 3Рулет из киселя с джемом «махеевъ» «кусочки лета»: фото шаг 4Рулет из киселя с джемом «махеевъ» «кусочки лета»: фото шаг 5Рулет из киселя с джемом «махеевъ» «кусочки лета»: фото шаг 6Рулет из киселя с джемом «махеевъ» «кусочки лета»: фото шаг 7Рулет из киселя с джемом «махеевъ» «кусочки лета»: фото шаг 8Рулет из киселя с джемом «махеевъ» «кусочки лета»: фото шаг 9

Дополнительная информация

Всегда у Вас на столе будет пышный рулет с красивым разрезом,если в запасах припасёте пачку киселя.

 
Мы берём на базе сразу 1 кг,т.к. любим густые кисели на десерт со сливками или сметаной. Бисквитное тесто суховатое,поэтому пропитаем разбавленным ярким джемом,а, благодаря вкусному крему, получим к чаю домашнее пирожное.

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