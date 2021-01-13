Салат с авокадо, яйцом и курицей

Ингредиенты
- грудка куриная - 1 шт.
- авокадо - 1 шт.
- яйцо куриное - 3 шт.
- огурец - 1 шт.
- сок лимонный - 2 ч.л.
- майонез - 2 ст.л.
- соль
Пошаговый рецепт приготовления
Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности и остудить.
Куриные яйца отварить вкрутую и тоже остудить.
Свежий огурец порезать соломкой, куриную грудку - небольшими кубиками, яйца небольшими кусочками.
Одно авокадо порезать небольшими кусочками, переложить в тарелку и сбрызнуть лимонным соком.
Добавить все порезанные ингредиенты, посолить по вкусу, можно поперчить и заправить майонезом.
Хорошо перемешать.
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