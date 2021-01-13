Салат с авокадо, яйцом и курицей

Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности и остудить.

Куриные яйца отварить вкрутую и тоже остудить.

Свежий огурец порезать соломкой, куриную грудку - небольшими кубиками, яйца небольшими кусочками.

Одно авокадо порезать небольшими кусочками, переложить в тарелку и сбрызнуть лимонным соком.

Добавить все порезанные ингредиенты, посолить по вкусу, можно поперчить и заправить майонезом.

Хорошо перемешать.