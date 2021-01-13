Четыре вкуса

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Салат с авокадо, яйцом и курицей

Фото к рецепту: Салат с авокадо, яйцом и курицей

Ингредиенты

  • грудка куриная - 1 шт.
  • авокадо - 1 шт.
  • яйцо куриное - 3 шт.
  • огурец - 1 шт.
  • сок лимонный - 2 ч.л.
  • майонез - 2 ст.л.
  • соль

Пошаговый рецепт приготовления

Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности и остудить.

Куриные яйца отварить вкрутую и тоже остудить.

Свежий огурец порезать соломкой, куриную грудку - небольшими кубиками, яйца небольшими кусочками.

Одно авокадо порезать небольшими кусочками, переложить в тарелку и сбрызнуть лимонным соком.

Добавить все порезанные ингредиенты, посолить по вкусу, можно поперчить и заправить майонезом.

Хорошо перемешать.

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