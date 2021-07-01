Четыре вкуса

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Десерт из творога без выпечки

Фото к рецепту: Творожный десерт без выпечки

Ингредиенты

  • сухое печенье - 300 гр.
  • какао - 3 ст.л.
  • банан - 2 шт.
  • крем
  • творог любой - 300 гр.
  • мед - 2 ст.л.
  • масло сливочное - 50 гр.
  • мандарин
  • или апельсин - 3 шт.

Рецепт приготовления

Печенье растолките , можно мелко, а можно и средне.

Банан разомните и добавьте в печенье, не забудем положить какао..

Перемешайте.

Теперь берем творог, добавьте в него мед, масло и перемешаем.

На пищевую пленку положите тесто из печенья, сверху крем из творога и мандарины.

Скатайте в рулет, это уже вкусно.

Поставьте на 20 минут в холод.

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