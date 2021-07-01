Десерт из творога без выпечки

Ингредиенты
- сухое печенье - 300 гр.
- какао - 3 ст.л.
- банан - 2 шт.
- крем
- творог любой - 300 гр.
- мед - 2 ст.л.
- масло сливочное - 50 гр.
- мандарин
- или апельсин - 3 шт.
Рецепт приготовления
Печенье растолките , можно мелко, а можно и средне.
Банан разомните и добавьте в печенье, не забудем положить какао..
Перемешайте.
Теперь берем творог, добавьте в него мед, масло и перемешаем.
На пищевую пленку положите тесто из печенья, сверху крем из творога и мандарины.
Скатайте в рулет, это уже вкусно.
Поставьте на 20 минут в холод.
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