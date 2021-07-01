Десерт из творога без выпечки

Рецепт приготовления

Печенье растолките , можно мелко, а можно и средне.

Банан разомните и добавьте в печенье, не забудем положить какао..

Перемешайте.

Теперь берем творог, добавьте в него мед, масло и перемешаем.

На пищевую пленку положите тесто из печенья, сверху крем из творога и мандарины.

Скатайте в рулет, это уже вкусно.

Поставьте на 20 минут в холод.