Четыре вкуса

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Готовим вкусный пирог из лаваша с сыром

Фото к рецепту: Пирог из лаваша с сыром

Ингредиенты

лаваш - 2 листа

яйцо - 3 шт.

молоко - 150 мл.

сыр сулугуни - 150 гр.

сыр брынза - 300 гр.

сливочное масло - 50 гр.

соль

Рецепт приготовления

Натереть сыр на терке.

Разделить начинку на 4 части.

Смешать яйцо и молоко, добавить соль по вкусу.

Разрезать лаваш на 5 прямоугольников.

Смазать форму для выпекания сливочным маслом.

Смочить лаваш в яйце и молоке, выложить в форму для запекания.

Сверху выложить часть начинки и т.д.

Вылить оставшуюся яично-молочную смесь в форму на верхний слой.

Посыпать оставшимся сыром.

Выпекать 20-25 минут при температуре 180 °C.

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