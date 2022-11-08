Готовим вкусный пирог из лаваша с сыром

Ингредиенты
лаваш - 2 листа
яйцо - 3 шт.
молоко - 150 мл.
сыр сулугуни - 150 гр.
сыр брынза - 300 гр.
сливочное масло - 50 гр.
соль
Рецепт приготовления
Натереть сыр на терке.
Разделить начинку на 4 части.
Смешать яйцо и молоко, добавить соль по вкусу.
Разрезать лаваш на 5 прямоугольников.
Смазать форму для выпекания сливочным маслом.
Смочить лаваш в яйце и молоке, выложить в форму для запекания.
Сверху выложить часть начинки и т.д.
Вылить оставшуюся яично-молочную смесь в форму на верхний слой.
Посыпать оставшимся сыром.
Выпекать 20-25 минут при температуре 180 °C.
Свежие комментарии