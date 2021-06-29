Легкий способ засолки огурцов на зиму

Рецепт приготовления

Замочите огурцы часа на 3-4 в обычной воде.

Возьмите листья смородины, вишни, хрена (корень хрена тоже используем) и тд. Вместо банок для этого рецепта беру большие пластиковые бутылки (5-6 литров).

На дно бутылки выложите часть подготовленной зелени, перец горошком и все остальное. Плотно забиваем до половины огурцами (у огурцов срезаю хвостики) и перекладываем остатками всей зелени и острого перца.

Залейте огурцы в бутылке приготовленным рассолом. Для этого подойдет бутилированная холодная вода (отлично подойдет колодезная), на 1 литр воды растворите 2 столовые ложки соли.

Плотно закройте бутылки (кстати сверху огурцов положите небольшой лист хрена) и убирите в прохладное, темное место. Пробовать огурчики уже можно через месяц.