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Легкий способ засолки огурцов на зиму

Фото к рецепту: Быстрый способ засолки огурцов на зиму / огурцы в бутылке

Ингредиенты

  • огурцы
  • корень и листья хрена
  • чеснок
  • острый перец
  • лавровый лист
  • зонтики укропа
  • листья смородины и вишни
  • черный и душистый перец горошком
  • соль на 1 литр воды 2 ст.лож

Рецепт приготовления

Замочите огурцы часа на 3-4 в обычной воде. 

Возьмите листья смородины, вишни, хрена (корень хрена тоже используем) и тд. Вместо банок для этого рецепта беру большие пластиковые бутылки (5-6 литров).

На дно бутылки выложите часть подготовленной зелени, перец горошком и все остальное. Плотно забиваем до половины огурцами (у огурцов срезаю хвостики) и перекладываем остатками всей зелени и острого перца.

Залейте огурцы в бутылке приготовленным рассолом. Для этого подойдет бутилированная холодная вода (отлично подойдет колодезная), на 1 литр воды растворите 2 столовые ложки соли. 

Плотно закройте бутылки (кстати сверху огурцов положите небольшой лист хрена) и убирите в прохладное, темное место. Пробовать огурчики уже можно через месяц.

Фото рецепта

Быстрый способ засолки огурцов на зиму / огурцы в бутылке: фото шаг 1Быстрый способ засолки огурцов на зиму / огурцы в бутылке: фото шаг 2Быстрый способ засолки огурцов на зиму / огурцы в бутылке: фото шаг 3Быстрый способ засолки огурцов на зиму / огурцы в бутылке: фото шаг 4Быстрый способ засолки огурцов на зиму / огурцы в бутылке: фото шаг 5

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