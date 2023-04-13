Рецепт вкусных куличей с вишней и изюмом

1. Приготовим опару. Просеем через сито 350 г муки. 1 ст. л. муки, смешиваем с 0,5 ст. л. сахара и дрожжами. Добавляем теплое молоко (60 мл) и перемешиваем, накрываем миску и ставим в теплое место до образования пенной шапочки (~20-30 мин.).

2. Приготовим тесто. Растапливаем сливочное масло в микроволновке. Добавляем оставшийся сахар и молоко, ванильный сахар и перемешиваем.

3. Куриные яйца взбиваем венчиком с щепоткой соли.

4. В масляную смесь выливаем пышную опару и взбитые яйца, перемешиваем.

5. В жидкую смесь, вмешиваем 300 грамм муки и замешиваем мягкое и липкое тесто. Тесто для кулича с таким количеством муки, получается немного влажным. Если вы любите более сухие куличи, добавьте еще 40 грамм муки. Я добавила. Добавляем обваленные в муке сухофрукты. Сухофрукты - перед тем как положить в тесто, залить горячей смесью, ром смешанный с водой 1:1. После охлаждения, фрукты обсушить в сито и обвалять в муке (1 ст.л.).

6. Накрываем миску с тестом пленкой и полотенцем. Ставим миску в теплое место для увеличения теста в 2,5 раза (~ 1 час).

7. Готовое тесто обминаем и делим на 2 равные части. Формочки застилаем пекарской бумагой (стенки и дно), маслом не мажем. Раскладываем очень густое тесто. После раскладки, влажными руками, приминаем слегка тесто. У меня тесто до середины банки. Ставим банки в теплое место и слегка прикрываем верх.

8. Через 20-30 минут у меня тесто поднялось до края бумаги. Если фрукты "выскочили" не трогайте их, иначе просядет верх. Разогреваем духовку до t 180 С и ставим формочки с куличами.

9. Выпекаем куличи при 180 С - минут 10 - 15, затем понижаем температуру до 170 С и печем еще 15 - 20 минут.

10. Если верх куличей подгорает, то накройте его пекарской бумагой или фольгой, но только через 20 минут и очень быстро. В жестяных банках, куличи выпекаются быстро. Проверяйте готовность куличей деревянной шпажкой.

11. Готовые и немного остывшие куличи извлекаем из формы, сбрызгиваем верх водой и накрываем полотенцем. Оставляем до полного остывания.