Рецепт вкусных куличей с вишней и изюмом

Ингредиенты
мука - 350 гр. (+1 ст.л. на обвалку сухофруктов)
дрожжи - 20 гр. (или сухие 6 г)
сухофрукты (вишня и изюм) - 0,5 ст.
молоко - 150 мл.
масло сливочное - 130 гр.
яйца куриные - 2 шт. (вес в скорлупе 120 гр. )
сахар - 4 ст.л.
ванильный сахар - 1 пакет (8 гр. )
ром для сухофруктов (или коньяк) - 2-3 ст.л.
соль - 1/3 ч.л. (по желанию)
формочки для выпечки по 800 мл. - 2 шт.
ягода (клюква и брусника) - 4 ст.л.
сахарная пудра - 5 ст.л.
декор для украшения куличей
Фото рецепта
1. Приготовим опару. Просеем через сито 350 г муки. 1 ст. л. муки, смешиваем с 0,5 ст. л. сахара и дрожжами. Добавляем теплое молоко (60 мл) и перемешиваем, накрываем миску и ставим в теплое место до образования пенной шапочки (~20-30 мин.).
2. Приготовим тесто. Растапливаем сливочное масло в микроволновке. Добавляем оставшийся сахар и молоко, ванильный сахар и перемешиваем.
5. В жидкую смесь, вмешиваем 300 грамм муки и замешиваем мягкое и липкое тесто. Тесто для кулича с таким количеством муки, получается немного влажным. Если вы любите более сухие куличи, добавьте еще 40 грамм муки. Я добавила. Добавляем обваленные в муке сухофрукты. Сухофрукты - перед тем как положить в тесто, залить горячей смесью, ром смешанный с водой 1:1. После охлаждения, фрукты обсушить в сито и обвалять в муке (1 ст.л.).
6. Накрываем миску с тестом пленкой и полотенцем. Ставим миску в теплое место для увеличения теста в 2,5 раза (~ 1 час).
7. Готовое тесто обминаем и делим на 2 равные части. Формочки застилаем пекарской бумагой (стенки и дно), маслом не мажем. Раскладываем очень густое тесто. После раскладки, влажными руками, приминаем слегка тесто. У меня тесто до середины банки. Ставим банки в теплое место и слегка прикрываем верх.
8. Через 20-30 минут у меня тесто поднялось до края бумаги. Если фрукты "выскочили" не трогайте их, иначе просядет верх. Разогреваем духовку до t 180 С и ставим формочки с куличами.
9. Выпекаем куличи при 180 С - минут 10 - 15, затем понижаем температуру до 170 С и печем еще 15 - 20 минут.
10. Если верх куличей подгорает, то накройте его пекарской бумагой или фольгой, но только через 20 минут и очень быстро. В жестяных банках, куличи выпекаются быстро. Проверяйте готовность куличей деревянной шпажкой.
11. Готовые и немного остывшие куличи извлекаем из формы, сбрызгиваем верх водой и накрываем полотенцем. Оставляем до полного остывания.
12. Украшала куличи цветной помадкой. Первая помадка с соком клюквы и вторая с соком облепихи. Ягоды были замороженные. Я их разморозила, протерла через сито и отжала по 3 ст.л. сока. Затем в отдельных мисках смешала сок с сахарной пудрой и украсила куличи. Мелкие цветочки из мастики. Куличи готовы! Удачной Вам выпечки!
Кушать подано!
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