Сэндвич из багета с моцареллой и курицей

Ингредиенты
куриное филе - 2 шт.
помидор - 1 шт.
сыр - 100 гр.
багет - 2 шт.
паприка - 1 ч.л.
соль - 1/2 ч.л.
сушеный чеснок - 1 ч.л.
растительное масло
Рецепт приготовления
1. Куриное филе мелко нарежьте
2. Обжарьте курицу на растительном масле в течение 8-10 минут
3. В сковороду с курицей добавьте паприку, соль и сушеный чеснок, перемешайте и готовьте еще 1-2 минуты
4. В это время помидоры мелко нарежьте, добавьте к курице и продолжайте готовить (2-3 минуты)
5. Сверху выложите сыр натертый на крупной терке.
Доведите его до расплавления
6. Багеты разрежьте вдоль, не дорезая до конца.
Разогрейте их в духовке или микроволновке
7. Выложите начинку в багеты
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