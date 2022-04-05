Сэндвич из багета с моцареллой и курицей

Ингредиенты

куриное филе - 2 шт.

помидор - 1 шт.

сыр - 100 гр.

багет - 2 шт.

паприка - 1 ч.л.

соль - 1/2 ч.л.

сушеный чеснок - 1 ч.л.

растительное масло

Рецепт приготовления

1. Куриное филе мелко нарежьте

2. Обжарьте курицу на растительном масле в течение 8-10 минут

3. В сковороду с курицей добавьте паприку, соль и сушеный чеснок, перемешайте и готовьте еще 1-2 минуты

4. В это время помидоры мелко нарежьте, добавьте к курице и продолжайте готовить (2-3 минуты)

5. Сверху выложите сыр натертый на крупной терке.

Доведите его до расплавления

6. Багеты разрежьте вдоль, не дорезая до конца.

Разогрейте их в духовке или микроволновке

7. Выложите начинку в багеты