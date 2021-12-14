Томленый суп из перепелов

картофель 0,5 кг.

лук 4 шт.

морковь 1 шт.

болгарский перец 1 шт.

перепелка 5 шт.

подсолнечное масло 50 мл.

перец черный, душистый

лавровый лист

острый перец

соль

зелень

Рецепт приготовления

В начале приготовления супа картофель необходимо нарезать на крупные части.

Лук на полукольца.

Перец разрезать на крупные куски.

Специи растереть в ступке либо в мельнице для специй.

Морковь натереть на терке.

Чугунок ставим на огонь и наливаем подсолнечное масло.

После того как чугунок с маслом накалится, в нем поджарить перепелов не д о полной готовности.

После этого добавить лук и специи, смешать вместе и поджарить около 2 минут.

Добавить морковь, так же добавить специи и смешать все вместе.

Прожарить на сильном огне около 5 минут.

Снимаем чугунок с плиты и закладываем в него картофель, специи, болгарский перец, лавровый лист и острый перец, заливаем чистой водой.

Сверху кладем большой пучок зелени по вкусу, накрываем крышкой.

Ставим в печь томиться минимум на 4 часа.

По истечении указанного времени блюдо будет готово.