Томленый суп из перепелов

Ингредиенты
картофель 0,5 кг.
лук 4 шт.
морковь 1 шт.
болгарский перец 1 шт.
перепелка 5 шт.
подсолнечное масло 50 мл.
перец черный, душистый
лавровый лист
острый перец
соль
зелень
Рецепт приготовления
В начале приготовления супа картофель необходимо нарезать на крупные части.
Лук на полукольца.
Перец разрезать на крупные куски.
Специи растереть в ступке либо в мельнице для специй.
Морковь натереть на терке.
Чугунок ставим на огонь и наливаем подсолнечное масло.
После того как чугунок с маслом накалится, в нем поджарить перепелов не д о полной готовности.
После этого добавить лук и специи, смешать вместе и поджарить около 2 минут.
Добавить морковь, так же добавить специи и смешать все вместе.
Прожарить на сильном огне около 5 минут.
Снимаем чугунок с плиты и закладываем в него картофель, специи, болгарский перец, лавровый лист и острый перец, заливаем чистой водой.
Сверху кладем большой пучок зелени по вкусу, накрываем крышкой.
Ставим в печь томиться минимум на 4 часа.
По истечении указанного времени блюдо будет готово.
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