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Четыре вкуса

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Воздушные блинчики из сыра с красной икрой и зеленью

Фото к рецепту: Сырные блинчики с зеленью и красной икрой

Ингредиенты

молоко - 0,5 л

пшеничная мука - 1 ст.

яйца куриные - 2 шт.

сыр твердый - 150 г

растительное масло рафинированное - 3 ст.л.

сахарный песок - 1 ч.л.

соль - 0,5 ч.л.

разрыхлитель - 1 ч.л.

укроп свежий - 1 пучок

гарнир:

яйца куриные - 3 шт.

лук красный -1 шт.

винный уксус красный - 1 ч.л.

икра красная - 125 г

сметана 25% - 250 г

творожный сыр - 100 г

лук зеленый -1 пучок

каперсы маринованные - 2 ст.л.

сахарный песок - 1 щепотка

соль - 1 щепотка

Фото рецепта

Сырные блинчики с зеленью и красной икрой: шаг 1
1. Готовим тесто для блинов. Смешиваем яйца с молоком. Слегка взбиваем. Добавляем просеянную муку, соль, сахар и разрыхлитель. Вымешиваем тесто до гладкости.
Сырные блинчики с зеленью и красной икрой: шаг 2
2. Затем добавляем в тесто натертый на средней терке сыр, мелко нарезанный укроп и 3 столовые ложки растительного рафинированного масла. Хорошо все вымешиваем.
Сырные блинчики с зеленью и красной икрой: шаг 3
3. Выпекаем блины на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. У меня сковорода диаметром 20 см, всего получилось 20 тонких блинчиков. Заворачиваем тарелку с блинчиками в фольгу, чтобы блинчики были теплыми до подачи.
Сырные блинчики с зеленью и красной икрой: шаг 4
4. Чаще всего, я смазываю блинчики мягким творожным сыром с зеленью и заворачиваю рулетиком.
Сырные блинчики с зеленью и красной икрой: шаг 5
5. Сверху выкладываю красную икру.
Сырные блинчики с зеленью и красной икрой: шаг 6
6. Но на праздничный новогодний стол, будет необычная интересная подача. Сверачиваем блинчики пополам, потом еще раз пополам и еще раз, получаются многослойные уголки. Выкладываем их на тарелку и украшаем зеленью. На каждый блинчик аккуратно выкладываем сметану и на нее чайную ложечку красной икры.
Сырные блинчики с зеленью и красной икрой: шаг 7
7. Готовим тарелку с гарниром. Красный лук мелко нарезаем и маринуем в красном винном уксусе с солью и сахаром около 15 минут. Собираем блюдо: выкладываем на сервировочную тарелку небольшими горками: красный маринованный лук, нарезанный зеленый лук, маринованные каперсы. мелко нарезанные вареные яйца. Чайной ложкой выкладываем мягкий творожный сыр, сметану и красную икру. Вкуснейший гарнир к сырным блинчикам готов.
Сырные блинчики с зеленью и красной икрой: шаг 8
8. Сырные блинчики с укропом и красной икрой готовы. Кушать подано!

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