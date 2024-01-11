Воздушные блинчики из сыра с красной икрой и зеленью
Ингредиенты
молоко - 0,5 л
пшеничная мука - 1 ст.
яйца куриные - 2 шт.
сыр твердый - 150 г
растительное масло рафинированное - 3 ст.л.
сахарный песок - 1 ч.л.
соль - 0,5 ч.л.
разрыхлитель - 1 ч.л.
укроп свежий - 1 пучок
гарнир:
яйца куриные - 3 шт.
лук красный -1 шт.
винный уксус красный - 1 ч.л.
икра красная - 125 г
сметана 25% - 250 г
творожный сыр - 100 г
лук зеленый -1 пучок
каперсы маринованные - 2 ст.л.
сахарный песок - 1 щепотка
соль - 1 щепотка
Фото рецепта
1. Готовим тесто для блинов. Смешиваем яйца с молоком. Слегка взбиваем. Добавляем просеянную муку, соль, сахар и разрыхлитель. Вымешиваем тесто до гладкости.
2. Затем добавляем в тесто натертый на средней терке сыр, мелко нарезанный укроп и 3 столовые ложки растительного рафинированного масла. Хорошо все вымешиваем.
3. Выпекаем блины на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. У меня сковорода диаметром 20 см, всего получилось 20 тонких блинчиков. Заворачиваем тарелку с блинчиками в фольгу, чтобы блинчики были теплыми до подачи.
4. Чаще всего, я смазываю блинчики мягким творожным сыром с зеленью и заворачиваю рулетиком.
5. Сверху выкладываю красную икру.
6. Но на праздничный новогодний стол, будет необычная интересная подача. Сверачиваем блинчики пополам, потом еще раз пополам и еще раз, получаются многослойные уголки. Выкладываем их на тарелку и украшаем зеленью. На каждый блинчик аккуратно выкладываем сметану и на нее чайную ложечку красной икры.
7. Готовим тарелку с гарниром. Красный лук мелко нарезаем и маринуем в красном винном уксусе с солью и сахаром около 15 минут. Собираем блюдо: выкладываем на сервировочную тарелку небольшими горками: красный маринованный лук, нарезанный зеленый лук, маринованные каперсы. мелко нарезанные вареные яйца. Чайной ложкой выкладываем мягкий творожный сыр, сметану и красную икру. Вкуснейший гарнир к сырным блинчикам готов.
8. Сырные блинчики с укропом и красной икрой готовы. Кушать подано!
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