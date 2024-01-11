Воздушные блинчики из сыра с красной икрой и зеленью

1. Готовим тесто для блинов. Смешиваем яйца с молоком. Слегка взбиваем. Добавляем просеянную муку, соль, сахар и разрыхлитель. Вымешиваем тесто до гладкости.

2. Затем добавляем в тесто натертый на средней терке сыр, мелко нарезанный укроп и 3 столовые ложки растительного рафинированного масла. Хорошо все вымешиваем.

3. Выпекаем блины на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. У меня сковорода диаметром 20 см, всего получилось 20 тонких блинчиков. Заворачиваем тарелку с блинчиками в фольгу, чтобы блинчики были теплыми до подачи.

4. Чаще всего, я смазываю блинчики мягким творожным сыром с зеленью и заворачиваю рулетиком.

5. Сверху выкладываю красную икру.

6. Но на праздничный новогодний стол, будет необычная интересная подача. Сверачиваем блинчики пополам, потом еще раз пополам и еще раз, получаются многослойные уголки. Выкладываем их на тарелку и украшаем зеленью. На каждый блинчик аккуратно выкладываем сметану и на нее чайную ложечку красной икры.

7. Готовим тарелку с гарниром. Красный лук мелко нарезаем и маринуем в красном винном уксусе с солью и сахаром около 15 минут. Собираем блюдо: выкладываем на сервировочную тарелку небольшими горками: красный маринованный лук, нарезанный зеленый лук, маринованные каперсы. мелко нарезанные вареные яйца. Чайной ложкой выкладываем мягкий творожный сыр, сметану и красную икру. Вкуснейший гарнир к сырным блинчикам готов.