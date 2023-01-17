Рецепт жульена в булочках

Ингредиенты
булочки - 5 шт.
шампиньоны - 250 гр.
лисички - 120 гр.
лук - 3 шт.
чеснок - 5 зуб.
растительное масло - 1 ст.л.
сливочное масло - 30 гр.
сметана - 4-5 ст.л.
сыр - 50-60 гр.
укроп
хмели-сунели - 0,5 ч.л.
мускатный орех - 0,5 ч.л.
паприка - 0,3 ч.л.
соль
перец
Фото рецепта
1. Лук,чеснок измельчить любым способом.
2. Разогреть сковороду с ложкой растительного масла и кусочком сливочного,перенести лук.
3. Постоянно следим и помешиваем,чтобы лук стал прозрачным и впитал масло.
4. В морозилке у меня было два вида грибов,но можно обойтись только шампиньонами. Мы их сами нарезаем и замораживаем,чтобы всегда были под рукой.
5. Нарезать примерно одинаково.
6. Перенести к луку,стараясь без выделенной жидкости при разморозке.
7. Подержать на огне,пока не выпарится лишняя жидкость,добавить укроп.
8. Уже без огня добавить сметану и любые специи.
9. Подготовить основу. У меня были булочки для гамбургеров,поэтому уже разрезанные вдоль. Можно взять самые дешёвые булочки,срезать крышечку.
10. Вынуть мякиш,оставив бортики.
11. Мякиш не выбрасываем,а даём высохнуть и используем впоследствии как панировочные сухари.
12. При желании в начинку натереть сыр,но и без него будет вкусно.
13. Набиваем начинкой булочки. У меня начинки хватило на 5 половинок булочек.
14. Ставим на противень и запекаем в духовке минут 10-15 до золотистого состояния хлеба. Я запекала 10 минут в электро сковороде,она печёт сверху и снизу.
16. У меня была открыта банка с оливками,луком и огурчиками,поэтому украсила маринованными луковками.
17. Если сразу не будут съедены все порции,рекомендую потом разогреть.
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