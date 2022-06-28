Вкусные слойки с помидорами и курицей

Ингредиенты

куриное филе - 2 шт.

соль - 1/2 ч.л.

чесночные хлопья - 1 ч.л.

паприка - 1 ч.л.

сметана - 2 ст.л.

растительное масло для жарки

слоеное тесто - 500 гр. (2 пласта по 250 гр. )

маринованные огурцы - 2-3 шт.

помидор - 1 шт.

сыр - 100 гр.

соус:

сметена - 3-4 ст.л.

чеснок - 1 зубчик

Рецепт приготовления

Курицу мелко нарежьте

Обжарьте до золотистости

Добавьте соль, чесночные хлопья и паприку.

Продолжайте обжаривать до готовности

Помидоры и огурцы мелко нарежьте

Рабочую поверхность присыпьте мукой

Каждый пласт теста разрежьте на 4 части и тонко их раскатайте

На середину выложите курицу, затем огурцы, сыр, соус и помидоры

Соберите края теста, формируя мешочек

Смажьте яйцом и посыпьте кунжутом

Выпекайте 20 минут в разогретой духовке до 200 градусов

Кушать подано!