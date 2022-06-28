Вкусные слойки с помидорами и курицей

Ингредиенты
куриное филе - 2 шт.
соль - 1/2 ч.л.
чесночные хлопья - 1 ч.л.
паприка - 1 ч.л.
сметана - 2 ст.л.
растительное масло для жарки
слоеное тесто - 500 гр. (2 пласта по 250 гр. )
маринованные огурцы - 2-3 шт.
помидор - 1 шт.
сыр - 100 гр.
соус:
сметена - 3-4 ст.л.
чеснок - 1 зубчик
Рецепт приготовления
Курицу мелко нарежьте
Обжарьте до золотистости
Добавьте соль, чесночные хлопья и паприку.
Продолжайте обжаривать до готовности
Помидоры и огурцы мелко нарежьте
Рабочую поверхность присыпьте мукой
Каждый пласт теста разрежьте на 4 части и тонко их раскатайте
На середину выложите курицу, затем огурцы, сыр, соус и помидоры
Соберите края теста, формируя мешочек
Смажьте яйцом и посыпьте кунжутом
Выпекайте 20 минут в разогретой духовке до 200 градусов
Кушать подано!
Свежие комментарии