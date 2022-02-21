Готовим курицу по-мексикански на сковороде

Рецепт приготовления

Промываем 200 гр риса в проточной воде. Ставим его вариться на средний огонь, залив небольшим количеством воды, чтобы она лишь покрывала рис. Примерно через 10 минут вода полностью выкипит, тогда рис надо будет снять с огня. Он будет готов не полностью.

Пока рис варится нарезаем не крупными кусочками куриное филе. Я использую мякоть бедра с ней блюдо получается сочнее. Головку лука нарезаем кубиком среднего размера. 3 зубчика чеснока придавливаем широкой стороной ножа. После чего мелко нарезаем их. Нарезаем острый чили перец. Средним кубиком, примерно таким-же, как мы нарезали лук надо нарезать болгарский перец предварительно избавив его от семечек и плодоножки.

На сковороде разогреваем растительное масло. Обжариваем в нём лук. Чеснок. И острый чили перец в течении 3-4 минут. Немного присолив их. В сковороду к обжаренным овощам добавляем куриное филе.

Его также необходимо посолить по вкусу и обжарить со всех сторон. Далее добавляем в сковороду 1 стакан воды и тушим её содержимое под закрытой крышкой 10 минут.

Пока курица готовится нужно сделать соус. Для его приготовления в 200 мл. перетёртых томатов выдавливаем 2 ст.л. лимонного сока. Добавляем несколько столовых ложек острого чили соуса, я использую соус шрирача. Свежемолотый перец. А также 3 ч.л. сахара. И соль по вкусу. Перемешиваем соус.

Возвращаемся к курице. Добавляем к ней рис который мы предварительно отварили до полу готовности. Вместе с рисом добавляем по 100 гр консервированной фасоли и кукурузы. 100 гр зеленой стручковой фасоли и подготовленный ранее болгарский перец. Заливаем содержимое сковороды соусом керетаро. Перемешиваем и оставляем тушиться под крышкой ещё 10 минут. После этого подаём блюдо на стол.

Кушать подано!