Четыре вкуса

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Ленивые голубцы с рисом и фаршем

Фото к рецепту: Ленивые голубцы с фаршем и рисом с соусом по махеевъски

Ингредиенты

  • фарш домашний( свинина и говядины)-400 г.
  • лук репчатый-1 шт.
  • капуста белокочанная-250 г.
  • чеснок-1-2 зубчика
  • яйцо-1 шт.
  • рис -5 ст.л.
  • смесь перцев-
  • соль-
  • панировочные сухари
  • растительное масло-для смазывания формы и для обжарки голубцов
  • для соуса:
  • сметана 10%-200 мл.
  • сливки 15%-200 мл
  • кетчуп томатный махеевъ-4 ст.л.
  • чеснок-1 зубчик
  • соль-
  • свежемолотый черный перец-

Рецепт приготовления

Рис отварить до полуготовности в подсоленной воде.

Отделите 3-4 капустных листа и выложите ими смазанную растительным маслом форму для запекания. Остальную капусту нашинковать.

Очистить лук и чеснок, нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле.К фаршу добавить рис, обжаренный лук с чесноком, нашинкованную капусту. Посолить, поперчить, добавить яйцо, тщательно вымесить. Слепить из фарша 4 голубца, обвалять их в панировочных сухарях и быстро обжарить до румяного цвета на растительном масле с обеих сторон.

Выложить обжаренные голубцы на капустные листья.

Для приготовления соуса чеснок очистить, мелко нарезать.К сметане добавить сливки, томатный кетчуп, посолить, поперчить по вкусу, перемешать до однообразной массы и залить им голубцы. Прикрыть форму фольгой и запекать в разогретой до 180 градусов в духовке в течение 30 минут и ещё 10 минут без фольги.

Кушать подано!

Фото рецепта

Ленивые голубцы с фаршем и рисом с соусом по махеевъски: шаг 1Ленивые голубцы с фаршем и рисом с соусом по махеевъски: шаг 2Ленивые голубцы с фаршем и рисом с соусом по махеевъски: шаг 3Ленивые голубцы с фаршем и рисом с соусом по махеевъски: шаг 4Ленивые голубцы с фаршем и рисом с соусом по махеевъски: шаг 5Ленивые голубцы с фаршем и рисом с соусом по махеевъски: шаг 6Ленивые голубцы с фаршем и рисом с соусом по махеевъски: шаг 7Ленивые голубцы с фаршем и рисом с соусом по махеевъски: шаг 8Ленивые голубцы с фаршем и рисом с соусом по махеевъски: шаг 9
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