Ленивые голубцы с рисом и фаршем

Рис отварить до полуготовности в подсоленной воде.

Отделите 3-4 капустных листа и выложите ими смазанную растительным маслом форму для запекания. Остальную капусту нашинковать.

Очистить лук и чеснок, нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле.К фаршу добавить рис, обжаренный лук с чесноком, нашинкованную капусту. Посолить, поперчить, добавить яйцо, тщательно вымесить. Слепить из фарша 4 голубца, обвалять их в панировочных сухарях и быстро обжарить до румяного цвета на растительном масле с обеих сторон.

Выложить обжаренные голубцы на капустные листья.

Для приготовления соуса чеснок очистить, мелко нарезать.К сметане добавить сливки, томатный кетчуп, посолить, поперчить по вкусу, перемешать до однообразной массы и залить им голубцы. Прикрыть форму фольгой и запекать в разогретой до 180 градусов в духовке в течение 30 минут и ещё 10 минут без фольги.

Кушать подано!