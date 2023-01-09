Ленивые голубцы с рисом и фаршем

Ингредиенты
- фарш домашний( свинина и говядины)-400 г.
- лук репчатый-1 шт.
- капуста белокочанная-250 г.
- чеснок-1-2 зубчика
- яйцо-1 шт.
- рис -5 ст.л.
- смесь перцев-
- соль-
- панировочные сухари
- растительное масло-для смазывания формы и для обжарки голубцов
- для соуса:
- сметана 10%-200 мл.
- сливки 15%-200 мл
- кетчуп томатный махеевъ-4 ст.л.
- чеснок-1 зубчик
- соль-
- свежемолотый черный перец-
Рецепт приготовления
Рис отварить до полуготовности в подсоленной воде.
Отделите 3-4 капустных листа и выложите ими смазанную растительным маслом форму для запекания. Остальную капусту нашинковать.
Очистить лук и чеснок, нарезать мелкими кубиками и обжарить на растительном масле.К фаршу добавить рис, обжаренный лук с чесноком, нашинкованную капусту. Посолить, поперчить, добавить яйцо, тщательно вымесить. Слепить из фарша 4 голубца, обвалять их в панировочных сухарях и быстро обжарить до румяного цвета на растительном масле с обеих сторон.
Выложить обжаренные голубцы на капустные листья.
Для приготовления соуса чеснок очистить, мелко нарезать.К сметане добавить сливки, томатный кетчуп, посолить, поперчить по вкусу, перемешать до однообразной массы и залить им голубцы. Прикрыть форму фольгой и запекать в разогретой до 180 градусов в духовке в течение 30 минут и ещё 10 минут без фольги.
Кушать подано!
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