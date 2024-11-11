Восточные рулеты с тыквой

Тыкву натираю на мелкой терке.

К сахару добавляю корицу, хорошо перемешиваю.

Для намазки: смешиваю яйцо, молоко и майонез.

Лаваш смазываю намазкой, кладу натертую тыкву, распределяю по всему лавашу, сверху тыкву присыпаю сахаром с корицей, сворачиваю в рулет, нарезаю на порционные рулетики.

Форму для запекания смазываю сливочным маслом, выкладываю рулеты в форму, смазываю оставшейся намазкой.

Накрываю фольгой и отправляю в духовку, разогретую до 180С на 10 минут, затем убираю фольгу и оставляю в духовке еще на 10 минут.

Готовые рулеты поливаю медом и посыпаю измельченным грецким орехом.