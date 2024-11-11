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Четыре вкуса

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Восточные рулеты с тыквой

Фото к рецепту: Рулеты с тыквой по восточному

Ингредиенты

  • тыква - 800 г
  • сахар - 8 ч.л.
  • корица - 1 ст.л.
  • лаваш - 2 шт.
  • орехи грецкие - 50 г
  • масло сливочное - 20 г
  • мед - 20 мл
  • для намазки:
  • яйцо - 1 шт.
  • молоко - 40 мл
  • майонез - 1 ст.л.

Рецепт приготовления

Тыкву натираю на мелкой терке.

К сахару добавляю корицу, хорошо перемешиваю.

Для намазки: смешиваю яйцо, молоко и майонез.

Лаваш смазываю намазкой, кладу натертую тыкву, распределяю по всему лавашу, сверху тыкву присыпаю сахаром с корицей, сворачиваю в рулет, нарезаю на порционные рулетики.

Форму для запекания смазываю сливочным маслом, выкладываю рулеты в форму, смазываю оставшейся намазкой.

Накрываю фольгой и отправляю в духовку, разогретую до 180С на 10 минут, затем убираю фольгу и оставляю в духовке еще на 10 минут.

Готовые рулеты поливаю медом и посыпаю измельченным грецким орехом.

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