Восточные рулеты с тыквой

Ингредиенты
- тыква - 800 г
- сахар - 8 ч.л.
- корица - 1 ст.л.
- лаваш - 2 шт.
- орехи грецкие - 50 г
- масло сливочное - 20 г
- мед - 20 мл
- для намазки:
- яйцо - 1 шт.
- молоко - 40 мл
- майонез - 1 ст.л.
Рецепт приготовления
Тыкву натираю на мелкой терке.
К сахару добавляю корицу, хорошо перемешиваю.
Для намазки: смешиваю яйцо, молоко и майонез.
Лаваш смазываю намазкой, кладу натертую тыкву, распределяю по всему лавашу, сверху тыкву присыпаю сахаром с корицей, сворачиваю в рулет, нарезаю на порционные рулетики.
Форму для запекания смазываю сливочным маслом, выкладываю рулеты в форму, смазываю оставшейся намазкой.
Накрываю фольгой и отправляю в духовку, разогретую до 180С на 10 минут, затем убираю фольгу и оставляю в духовке еще на 10 минут.
Готовые рулеты поливаю медом и посыпаю измельченным грецким орехом.
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