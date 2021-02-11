Студенческие вчерашние макароны

Ингредиенты

готовая паста - 100 гр.

помидоры - 2 штуки

сосиски (по желанию) - 3 шт.

яйцо - 2 штуки

поваренная соль

молотый черный перец

растительное масло

Пошаговый рецепт приготовления

Помидоры мелко нарезать. Колбаски нарезать кольцами.

В сковороду налить растительное масло. Поставить на средний огонь.

Обжарить сосиски на разогретой сковороде. Добавьте к ним помидоры.

Варить 1-2 минуты. Добавьте подготовленную пасту.

Сделайте углубление в центре. Разбейте в него яйца.

Приправить солью и перцем. Хорошо перемешайте, чтобы яйца распределились по блюду.

Накрыть крышкой. Варить 3-4 минуты.

Вчерашняя студенческая паста готова!

Видео рецепт