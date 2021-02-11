Четыре вкуса

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Студенческие вчерашние макароны

Фото к рецепту: Студенческие вчерашние макароны

Ингредиенты 

готовая паста - 100 гр. 
помидоры - 2 штуки 
сосиски (по желанию) - 3 шт. 
яйцо - 2 штуки 
поваренная соль 
молотый черный перец 
растительное масло 

Пошаговый рецепт приготовления 

Помидоры мелко нарезать. Колбаски нарезать кольцами. 
В сковороду налить растительное масло. Поставить на средний огонь. 
Обжарить сосиски на разогретой сковороде. Добавьте к ним помидоры. 
Варить 1-2 минуты. Добавьте подготовленную пасту. 
Сделайте углубление в центре. Разбейте в него яйца. 
Приправить солью и перцем. Хорошо перемешайте, чтобы яйца распределились по блюду. 
Накрыть крышкой. Варить 3-4 минуты. 
Вчерашняя студенческая паста готова! 

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