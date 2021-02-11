Студенческие вчерашние макароны

Ингредиенты
готовая паста - 100 гр.
помидоры - 2 штуки
сосиски (по желанию) - 3 шт.
яйцо - 2 штуки
поваренная соль
молотый черный перец
растительное масло
Пошаговый рецепт приготовления
Помидоры мелко нарезать. Колбаски нарезать кольцами.
В сковороду налить растительное масло. Поставить на средний огонь.
Обжарить сосиски на разогретой сковороде. Добавьте к ним помидоры.
Варить 1-2 минуты. Добавьте подготовленную пасту.
Сделайте углубление в центре. Разбейте в него яйца.
Приправить солью и перцем. Хорошо перемешайте, чтобы яйца распределились по блюду.
Накрыть крышкой. Варить 3-4 минуты.
Вчерашняя студенческая паста готова!
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