Вкусное варенье из абрикосов с изюминкой

Рецепт приготовления

Хорошо промываем абрикосы, после чего разрезаем их пополам и удаляем косточки, чтобы чистый вес составлял два килограмма, затем выкладываем половинки абрикосов разрезом вверх в хорошо промытый эмалированный таз первым слоем.

Чередуем слои из половинок абрикосов и присыпаем их полутора килограммами сахара, после чего отставляем таз на четыре-пять часов и даем сахару полностью раствориться, время растворения сахара зависит от сорта и спелости плодов.

По прошествии пяти часов несколько раз перемешиваем абрикосы в сахарном сиропе, затем ставим таз на плиту и включаем ее на большую температуру, после чего выкладываем в таз предварительно обжаренные ядрышки из расколотых косточек абрикоса и чтобы варенье не подгорало хорошо перемешиваем все ингредиенты.

Не снимая образовавшуюся пену в тазу с закипевшим вареньем добавляем в него одну чайную ложку сливочного масла, затем перемешиваем все ингредиенты и кипятим варенье на большой температуре плиты ровно пять минут, по истечении которых снимаем таз с вареньем с плиты на пятнадцать минут.

По истечении времени перемешиваем варенье в тазу и ставим его на плиту, после чего доводим варенье до кипения и кипятим его на большой температуре три минуты, затем снимаем таз с плиты еще на пятнадцать минут.

Ставим таз с вареньем на плиту и доводим его на большой температуре до кипения в третий раз, затем добавляем в варенье половину чайной ложки лимонной кислоты, перемешиваем все ингредиенты и кипятим варенье ровно три минуты.

Выключаем плиту и раскладываем абрикосовое варенье до самого верха приготовленных стерилизованных банок, после чего плотно закрываем банки с вареньем новыми стерилизованными крышками, затем банки переворачиваем и проверив на герметичность прикрываем их сверху теплым пледом или одеялом на несколько часов.

Раскладываем приготовленное варенье из абрикосов с целыми ядрышками косточек по глубоким блюдцам и подаем к столу.

Кушать подано!