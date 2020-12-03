Рулет из скумбрии с грибами и овощами. Вкусный, красивый и очень аппетитный рулетик. Конечно придется немного повозиться, но это того стит.
Ингредиенты для «Рулет из скумбрии с грибами»:
- Скумбрия — 2 шт
- Грибы (шампиньоны) — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Укроп — 1 пуч.
- Соль — 1 ч. л.
- Специи (для рыбы) — 1 ч. л.
- Желатин — 0.5 ч. л.
Количество порций: 6
Рецепт «Рулет из скумбрии с грибами»:
Для начала разберем скумбрию. Отрезаем голову, хвост, потрошим и промываем. Так же аккуратно обрезаем плавники. Внимаем хребет и косточки.
Грибы обжариваем на сковороде до готовности, обязательно выпарив сок из них. Остужаем до комнатной температуры.
Укроп мелко режим. Начинаем собирать рулет. Рукав для запекания разрезаем.Выкладываем рыбку хвостами в разные стороны немного внахлест. Посыпаем укропом отступив от одного края 1 см., от другого не докладывая половину филе.
Сворачиваем рулет таким образом, что бы начинка оказалась внутри рыбы при этом плотно заворачиваем в рукав для запекания.
Концы связываем и отправляем в духовку разогретую до 180 градусов на 50 минут. Когда рулет готов достаем из духовки и оставляем до полного остывания. После отправляем в холодильник на 1 час, лучше на ночь.
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