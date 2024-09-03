Рецепт шоколадного торта со сметанным кремом и вишней

бисквит:

сахар – 140 г

яйцо – 4 шт.

мука - 150 г

какао - 4 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка

молоко – 100 г

крем:

сметана 20% – 600 г

сахарная пудра – 100 г

какао – 3 ст.л.

ванилин

сок лимона 2-3 ст.л.

начинка:

вишня – 300 г

вода – 120 мл

сахар – 40 г

крахмал кукурузный – 1 ст.л.

глазурь:

шоколад – 100 г

масло сливочное – 80 г

Яйца взбить с солью до легкой пены, затем продолжить взбивать до образования пышной массы, постепенно добавляя сахар

Муку смешать с разрыхлителем и какао-порошком;

В яичную массу в 2 приема добавить просеянные сухие ингредиенты, попеременно чередуя с горячим молоком, каждый раз аккуратно перемешивая венчиком или лопаткой.

есто должно получиться пышным и однородным

Вылить тесто на противень (25х25 см), выстеленный пергаментной бумагой.

Выпекать примерно 15-20 мин в заранее разогретой до 170 градусов духовке.

Готовность можно проверить деревянной шпажкой.

Внимание! Время выпекания зависит от особенностей духовки

Готовый бисквит полностью остудить, затем вырезать круг диаметром 18-20 см.

Остальную часть разрезать на небольшие кубики

Свежую или замороженную вишню смешать с сахаром в сотейнике и отправить на средний огонь.

Довести до кипения, добавить 100 мл. воды.

Отдельно смешать 20 мл. воды с крахмалом и добавить к вишне.

Подержать на огне еще 1 минуту до загустения

В глубокой миске соединить сметану, сахарную пудру и ванилин, слегка взбить миксером.

Затем постепенно добавить 2-3 столовые ложки лимонного сока.

Взбивать примерно 6-7 минут, пока крем не увеличится в объеме и не станет достаточно густым

Собрать торт.

Для этого на дно разъемной формы выложить круглый бисквит, сверху разложить половину вишни

Затем залить половиной крема, выложить кубики бисквита и оставшуюся часть вишни

Вторую половину крема смешать с какао-порошком и выложить сверху торта

Убрать торт в холодильник для пропитки и стабилизации минимум на 3-4 часа, лучше на ночь.

Затем убрать в морозильник на 1-2 часа

Для глазури в миске смешать шоколад и сливочное масло, подогреть на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами по 20-30 сек. до растворения шоколада

Вылить глазурь на хорошо охлажденный торт, промазать бока.

Украсить по желанию.

Отличного чаепития!

рецепт приготовления