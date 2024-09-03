Рецепт шоколадного торта со сметанным кремом и вишней

Ингредиенты
бисквит:
сахар – 140 г
яйцо – 4 шт.
мука - 150 г
какао - 4 ст.л.
разрыхлитель – 1 ч.л.
соль – щепотка
молоко – 100 г
крем:
сметана 20% – 600 г
сахарная пудра – 100 г
какао – 3 ст.л.
ванилин
сок лимона 2-3 ст.л.
начинка:
вишня – 300 г
вода – 120 мл
сахар – 40 г
крахмал кукурузный – 1 ст.л.
глазурь:
шоколад – 100 г
масло сливочное – 80 г
Рецепт приготовления
Яйца взбить с солью до легкой пены, затем продолжить взбивать до образования пышной массы, постепенно добавляя сахар
Муку смешать с разрыхлителем и какао-порошком;
В яичную массу в 2 приема добавить просеянные сухие ингредиенты, попеременно чередуя с горячим молоком, каждый раз аккуратно перемешивая венчиком или лопаткой.
есто должно получиться пышным и однородным
Вылить тесто на противень (25х25 см), выстеленный пергаментной бумагой.
Выпекать примерно 15-20 мин в заранее разогретой до 170 градусов духовке.
Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
Внимание! Время выпекания зависит от особенностей духовки
Готовый бисквит полностью остудить, затем вырезать круг диаметром 18-20 см.
Остальную часть разрезать на небольшие кубики
Свежую или замороженную вишню смешать с сахаром в сотейнике и отправить на средний огонь.
Довести до кипения, добавить 100 мл. воды.
Отдельно смешать 20 мл. воды с крахмалом и добавить к вишне.
Подержать на огне еще 1 минуту до загустения
В глубокой миске соединить сметану, сахарную пудру и ванилин, слегка взбить миксером.
Затем постепенно добавить 2-3 столовые ложки лимонного сока.
Взбивать примерно 6-7 минут, пока крем не увеличится в объеме и не станет достаточно густым
Собрать торт.
Для этого на дно разъемной формы выложить круглый бисквит, сверху разложить половину вишни
Затем залить половиной крема, выложить кубики бисквита и оставшуюся часть вишни
Вторую половину крема смешать с какао-порошком и выложить сверху торта
Убрать торт в холодильник для пропитки и стабилизации минимум на 3-4 часа, лучше на ночь.
Затем убрать в морозильник на 1-2 часа
Для глазури в миске смешать шоколад и сливочное масло, подогреть на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами по 20-30 сек. до растворения шоколада
Вылить глазурь на хорошо охлажденный торт, промазать бока.
Украсить по желанию.
Отличного чаепития!
рецепт приготовления
Яйца взбить с солью до легкой пены, затем продолжить взбивать до образования пышной массы, постепенно добавляя сахар
Муку смешать с разрыхлителем и какао-порошком;
В яичную массу в 2 приема добавить просеянные сухие ингредиенты, попеременно чередуя с горячим молоком, каждый раз аккуратно перемешивая венчиком или лопаткой.
есто должно получиться пышным и однородным
Вылить тесто на противень (25х25 см), выстеленный пергаментной бумагой.
Выпекать примерно 15-20 мин в заранее разогретой до 170 градусов духовке.
Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
Внимание! Время выпекания зависит от особенностей духовки
Готовый бисквит полностью остудить, затем вырезать круг диаметром 18-20 см.
Остальную часть разрезать на небольшие кубики
Свежую или замороженную вишню смешать с сахаром в сотейнике и отправить на средний огонь.
Довести до кипения, добавить 100 мл. воды.
Отдельно смешать 20 мл. воды с крахмалом и добавить к вишне.
Подержать на огне еще 1 минуту до загустения
В глубокой миске соединить сметану, сахарную пудру и ванилин, слегка взбить миксером.
Затем постепенно добавить 2-3 столовые ложки лимонного сока.
Взбивать примерно 6-7 минут, пока крем не увеличится в объеме и не станет достаточно густым
Собрать торт.
Для этого на дно разъемной формы выложить круглый бисквит, сверху разложить половину вишни
Затем залить половиной крема, выложить кубики бисквита и оставшуюся часть вишни
Вторую половину крема смешать с какао-порошком и выложить сверху торта
Убрать торт в холодильник для пропитки и стабилизации минимум на 3-4 часа, лучше на ночь.
Затем убрать в морозильник на 1-2 часа
Для глазури в миске смешать шоколад и сливочное масло, подогреть на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами по 20-30 сек. до растворения шоколада
Вылить глазурь на хорошо охлажденный торт, промазать бока.
Украсить по желанию.
рецепт приготовления
Яйца взбить с солью до легкой пены, затем продолжить взбивать до образования пышной массы, постепенно добавляя сахар
Муку смешать с разрыхлителем и какао-порошком;
В яичную массу в 2 приема добавить просеянные сухие ингредиенты, попеременно чередуя с горячим молоком, каждый раз аккуратно перемешивая венчиком или лопаткой.
есто должно получиться пышным и однородным
Вылить тесто на противень (25х25 см), выстеленный пергаментной бумагой.
Выпекать примерно 15-20 мин в заранее разогретой до 170 градусов духовке.
Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
Внимание! Время выпекания зависит от особенностей духовки
Готовый бисквит полностью остудить, затем вырезать круг диаметром 18-20 см.
Остальную часть разрезать на небольшие кубики
Свежую или замороженную вишню смешать с сахаром в сотейнике и отправить на средний огонь.
Довести до кипения, добавить 100 мл. воды.
Отдельно смешать 20 мл. воды с крахмалом и добавить к вишне.
Подержать на огне еще 1 минуту до загустения
В глубокой миске соединить сметану, сахарную пудру и ванилин, слегка взбить миксером.
Затем постепенно добавить 2-3 столовые ложки лимонного сока.
Взбивать примерно 6-7 минут, пока крем не увеличится в объеме и не станет достаточно густым
Собрать торт.
Для этого на дно разъемной формы выложить круглый бисквит, сверху разложить половину вишни
Затем залить половиной крема, выложить кубики бисквита и оставшуюся часть вишни
Вторую половину крема смешать с какао-порошком и выложить сверху торта
Убрать торт в холодильник для пропитки и стабилизации минимум на 3-4 часа, лучше на ночь.
Затем убрать в морозильник на 1-2 часа
Для глазури в миске смешать шоколад и сливочное масло, подогреть на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами по 20-30 сек. до растворения шоколада
Вылить глазурь на хорошо охлажденный торт, промазать бока.
Украсить по желанию.Отличного чаепития!
Свежие комментарии