Чили кон карне с мясом для любимого мужчины

Ингредиенты
нут - 250 гр. (залить 1 л кипятка)
мясо (бедро индейки) - 500 гр. (можно заменить на то, что есть - идеально подойдет нежирная говядина)
оливковое масло - 2-3 ст.
лук репчатый - 1 шт.
морковь - 1 шт.
чеснок - 3-4 зубчика
острый перец чили - 1 шт.
томатный сок - 500 мл
соль
перец
кориандр, мускатный орех - щепотка
копченая паприка - 1 ч.
паприка сушеная (обычная) - 1 ст.
имбирь, перец чили и сушеный чеснок - по 0,5 ч.
лавровый лист - 3 шт.
лемонграсс по желанию
зелень, сметана
Пошаговый рецепт приготовления
250 г нута залить горячей водой, а еще лучше - кипятком. Оставьте на один час.
Мясо нарезать небольшими кусочками примерно 2-3 см.
В чашу мультиварки налить оливковое или любое растительное масло, буквально 1-2 ст. Выкладываем мясо, добавляем соль и перец.
Включаем в мультиварке режим Fry на 15 минут. Через 10 минут перемешать, добавить специи: перец чили, имбирь, мускатный орех, кориандр, сушеный чеснок, копченый и обычный перец, хмель сунели.
Лук нарезать кубиками, морковь - соломкой, чеснок - дольками. Добавьте все к мясу. Добавьте соль, перец и острый чили на 1 ст., Если вы не хотите, чтобы чили кон карне был очень острым, добавьте половину стручка. Смешиваем.
Влейте пол-литра томатного сока, если нет томатного сока, можно томатную пасту разбавить водой, в соотношении 1 столовая ложка на 200 мл воды. Добавьте 2-3 лавровых листа и поставьте на тушение на 1 час.
Через час добавляем сушеный лимонник, если его нет, можно обойтись без него, засыпаем наш нут. Все хорошо перемешать. Добавьте зелень и тушите перец чили еще 1 час. Перед подачей добавьте еще свежей зелени и сметаны. Чили кон карне с нутом, мясом и овощами не только вкусно, но и полезно! Попробуйте, готовьте!
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