Чили кон карне с мясом для любимого мужчины

Ингредиенты

нут - 250 гр. (залить 1 л кипятка)

мясо (бедро индейки) - 500 гр. (можно заменить на то, что есть - идеально подойдет нежирная говядина)

оливковое масло - 2-3 ст.

лук репчатый - 1 шт.

морковь - 1 шт.

чеснок - 3-4 зубчика

острый перец чили - 1 шт.

томатный сок - 500 мл

соль

перец

кориандр, мускатный орех - щепотка

копченая паприка - 1 ч.

паприка сушеная (обычная) - 1 ст.

имбирь, перец чили и сушеный чеснок - по 0,5 ч.

лавровый лист - 3 шт.

лемонграсс по желанию

зелень, сметана

Пошаговый рецепт приготовления

250 г нута залить горячей водой, а еще лучше - кипятком. Оставьте на один час.

Мясо нарезать небольшими кусочками примерно 2-3 см.

В чашу мультиварки налить оливковое или любое растительное масло, буквально 1-2 ст. Выкладываем мясо, добавляем соль и перец.

Включаем в мультиварке режим Fry на 15 минут. Через 10 минут перемешать, добавить специи: перец чили, имбирь, мускатный орех, кориандр, сушеный чеснок, копченый и обычный перец, хмель сунели.

Лук нарезать кубиками, морковь - соломкой, чеснок - дольками. Добавьте все к мясу. Добавьте соль, перец и острый чили на 1 ст.

, Если вы не хотите, чтобы чили кон карне был очень острым, добавьте половину стручка. Смешиваем.

Влейте пол-литра томатного сока, если нет томатного сока, можно томатную пасту разбавить водой, в соотношении 1 столовая ложка на 200 мл воды. Добавьте 2-3 лавровых листа и поставьте на тушение на 1 час.

Через час добавляем сушеный лимонник, если его нет, можно обойтись без него, засыпаем наш нут. Все хорошо перемешать. Добавьте зелень и тушите перец чили еще 1 час. Перед подачей добавьте еще свежей зелени и сметаны. Чили кон карне с нутом, мясом и овощами не только вкусно, но и полезно! Попробуйте, готовьте!

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