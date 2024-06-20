Рецерт засолки молодой капусты по-кавказски

Ингредиенты
капуста ранняя - 2 кг
свекла - 1 шт. (300 г.)
сельдерей - 60 г (3 стебля)
кинза - 1 небольшой пучок (30 г.)
укроп - 1 пучок (60 г.)
чеснок - 1 головка
лавровый лист - 3 шт.
перец черный горошком - 3 ч.л.
морковь - 1 шт. (по желанию)
для рассола:
вода - 2 л.
соль - 3 ст.л. без горки
Рецепт приготовления
Удалите верхние листья капусты, если они рваные или нечистые.
Разрежьте капусту пополам, затем ещё раз пополам.
Далее можно разделить каждую часть на 2-3, чтобы получились кубики.
Стебель сельдерея нарезать небольшими полукольцами.
Добавить 1/3 на дно банки.
Промойте укроп и кинзу.
Выложите зелень на дно банки.
Нарежьте свеклу удобным для вас способом и положите пару долек на дно банки.
Добавьте несколько зубчиков молодого чеснока.
Положите 10 горошин чёрного перца и один крупный лавровый лист на дно банки.
Плотно уложите куски капусты в банку, чередуя с оставшимися слоями свеклы, укропа, кинзы, сельдерея и чеснока.
Закончите укропом, чтобы капуста не всплывала.
В питьевой воде растворите соль.
Залейте капусту рассолом, оставив немного места сверху, чтобы рассол не переливался.
Неплотно закройте банку крышкой, чтобы газ мог выходить.
Оставьте капусту солиться при комнатной температуре на 5 дней.
В течение этого времени дважды приоткройте крышку и проткните капусту вилкой.
Через 5 дней капуста будет готова.
Рассол станет тёмным, а капуста приобретёт характерный аромат укропа и чеснока.
Проверьте капусту на хруст и вкус уже перед подачей.
Кушать подано!
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