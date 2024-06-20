Рецерт засолки молодой капусты по-кавказски

капуста ранняя - 2 кг

свекла - 1 шт. (300 г.)

сельдерей - 60 г (3 стебля)

кинза - 1 небольшой пучок (30 г.)

укроп - 1 пучок (60 г.)

чеснок - 1 головка

лавровый лист - 3 шт.

перец черный горошком - 3 ч.л.

морковь - 1 шт. (по желанию)

для рассола:

вода - 2 л.

соль - 3 ст.л. без горки

Удалите верхние листья капусты, если они рваные или нечистые.

Разрежьте капусту пополам, затем ещё раз пополам.

Далее можно разделить каждую часть на 2-3, чтобы получились кубики.

Стебель сельдерея нарезать небольшими полукольцами.

Добавить 1/3 на дно банки.

Промойте укроп и кинзу.

Выложите зелень на дно банки.

Нарежьте свеклу удобным для вас способом и положите пару долек на дно банки.

Добавьте несколько зубчиков молодого чеснока.

Положите 10 горошин чёрного перца и один крупный лавровый лист на дно банки.

Плотно уложите куски капусты в банку, чередуя с оставшимися слоями свеклы, укропа, кинзы, сельдерея и чеснока.

Закончите укропом, чтобы капуста не всплывала.

В питьевой воде растворите соль.

Залейте капусту рассолом, оставив немного места сверху, чтобы рассол не переливался.

Неплотно закройте банку крышкой, чтобы газ мог выходить.

Оставьте капусту солиться при комнатной температуре на 5 дней.

В течение этого времени дважды приоткройте крышку и проткните капусту вилкой.

Через 5 дней капуста будет готова.

Рассол станет тёмным, а капуста приобретёт характерный аромат укропа и чеснока.

Проверьте капусту на хруст и вкус уже перед подачей.

Кушать подано!



