Готовим куриные ножки в грибном соусе

Ингредиенты
- куриные голени - 1,6 кг
- лук репчатый - 190 гр
- морковь - 150 гр
- шампиньоны - 450 гр
- вода - 500 мл.
- плавленный сливочный сыр - 200 гр
- орегано - 1 ст.л.
- тимьян сушеный - 1 ч.л.
- сванская соль
- масло растительное для обжаривания
Рецепт приготовления
Куриные голени солим по вкусу. В миске нужно смешать орегано и тимьян с растительным маслом и хорошо перемешать получившуюся смесь с куриными ножками.
В это время на сковороде обжариваем до мягкого состояния репчатый лук, нарезанный полукольцами. Добавляем морковь, нарезанную соломкой и обжариваем 3-4 минуты. Добавляем шампиньоны, нарезанные произвольно на средние кусочки, обжариваем примерно 10 минут. Солим и перчим по вкусу, добавляем тёплую воду и ждем когда она закипит. Добавляем плавленный сыр и растворяем его в жидкости. Тушим на среднем огне соус.
В это время на хорошо разогретой сковороде с растительным масло обжариваем курицу до золотистой корочки со всех сторон. Обжаренную курица перекладываем в соус и тушим под закрытой крышкой примерно 25 минут.
Далее по желанию вы можете загустить соус мукой или как я кукурузным крахмалом. Добавляете нужное количество и хорошо перемешиваете. Подаём курицу с любимым гарниром! Приятного вам аппетита!
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