Четыре вкуса

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Готовим куриные ножки в грибном соусе

Фото к рецепту: Куриные ножки в грибном соусе

Ингредиенты

  • куриные голени - 1,6 кг
  • лук репчатый - 190 гр
  • морковь - 150 гр
  • шампиньоны - 450 гр
  • вода - 500 мл.
  • плавленный сливочный сыр - 200 гр
  • орегано - 1 ст.л.
  • тимьян сушеный - 1 ч.л.
  • сванская соль
  • масло растительное для обжаривания

Рецепт приготовления

Куриные голени солим по вкусу. В миске нужно смешать орегано и тимьян с растительным маслом и хорошо перемешать получившуюся смесь с куриными ножками.

В это время на сковороде обжариваем до мягкого состояния репчатый лук, нарезанный полукольцами. Добавляем морковь, нарезанную соломкой и обжариваем 3-4 минуты. Добавляем шампиньоны, нарезанные произвольно на средние кусочки, обжариваем примерно 10 минут. Солим и перчим по вкусу, добавляем тёплую воду и ждем когда она закипит. Добавляем плавленный сыр и растворяем его в жидкости. Тушим на среднем огне соус.

В это время на хорошо разогретой сковороде с растительным масло обжариваем курицу до золотистой корочки со всех сторон. Обжаренную курица перекладываем в соус и тушим под закрытой крышкой примерно 25 минут.

Далее по желанию вы можете загустить соус мукой или как я кукурузным крахмалом. Добавляете нужное количество и хорошо перемешиваете. Подаём курицу с любимым гарниром! Приятного вам аппетита!

Фото рецепта

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