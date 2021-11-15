Готовим куриные ножки в грибном соусе

Рецепт приготовления

Куриные голени солим по вкусу. В миске нужно смешать орегано и тимьян с растительным маслом и хорошо перемешать получившуюся смесь с куриными ножками.

В это время на сковороде обжариваем до мягкого состояния репчатый лук, нарезанный полукольцами. Добавляем морковь, нарезанную соломкой и обжариваем 3-4 минуты. Добавляем шампиньоны, нарезанные произвольно на средние кусочки, обжариваем примерно 10 минут. Солим и перчим по вкусу, добавляем тёплую воду и ждем когда она закипит. Добавляем плавленный сыр и растворяем его в жидкости. Тушим на среднем огне соус.

В это время на хорошо разогретой сковороде с растительным масло обжариваем курицу до золотистой корочки со всех сторон. Обжаренную курица перекладываем в соус и тушим под закрытой крышкой примерно 25 минут.

Далее по желанию вы можете загустить соус мукой или как я кукурузным крахмалом. Добавляете нужное количество и хорошо перемешиваете. Подаём курицу с любимым гарниром! Приятного вам аппетита!