Четыре вкуса

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Чиабатта с сыром

Фото к рецепту: Чиабатта с сыром

Ингредиенты

  • манитоба – 200 гр. (67 гр. +133 гр)
  • мука (обычная) – 100 гр. (34 гр. +66 гр)
  • вода – 215 мл. (100 мл. + 115 мл)
  • дрожжи сухие – 5 гр. (2 гр. + 3 гр)
  • соль – 6 гр
  • мед – 3-4 гр
  • твердый сыр – 50 гр
  • семола (мука из твердых сортов пшеницы) Пошаговый рецепт приготовления

1. В миске смешать 100 миллилитров прохладной воды с 2 гр сухих или 6 гр прессованных дрожжей

3. Закрыть опару пищевой пленкой оставить при комнатной температуре на 3-4

4. В 115 миллилитров прохладной воды добавляем 3 гр сухих или 9 гр прессованных дрожжей

5. Сюда же добавляем 3-4 гр меда и 6 гр соли - перемешать

6. Получившийся раствор влить в опару и перемешать до образования однородной массы

7. Через сито, в 2-3 этапа, добавить в массу 133 гр манитобы и 66 гр обычной муки

8. Закрыть тесто пищевой пленкой и оставить на 30-40 минут при комнатной температуре

9. Нарезать 50 грамм твердого сыра небольшим кубиком

10. Подготовить емкость с водой, в которой можно смачивать руки.

11. Высыпать сыр сверху на тесто

12. Смочить руки водой и сложить тесто конвертиком: аккуратно приподнять тесто с одной стороны, слегка вытянуть его вверх и завернуть к противоположному краю.

Точно также поступить с тестом еще с трех сторон

13. Закрыть тесто пищевой пленкой оставить на 30-40 минут при комнатной температуре

14. Пункт 12 и 13 повторить еще два раза

15. Рабочую поверхность обильно присыпать семолой и перевернуть над ней миску с тестом вверх дном

16. Дождаться пока тесто само выпадет из миски

17. Слегка растягивая тесто сложить его пополам

18. Аккуратно разделить его на два примерно одинаковых по размеру кусочка и легкими движениями придать им продолговатую форму,

19. Аккуратно перенести заготовки на противень, застеленный пергаментом и сформировать между ними бортик из пергамента

20. Накрыть заготовки чиабатты пленкой и оставить при комнатной температуре на 30-60 минут.

21. Выпекать чиабатту в разогретой до 250 градусов духовке, с установленной на нижнем ярусе емкостью с горячей водой. Через 15 минут емкость с горячей водой убрать, снизить температуру до 200-220 градусов и выпекать чиабатту еще 15-20 минут.

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