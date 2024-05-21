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Четыре вкуса

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Вкусные лепешки со шпинатом и сыром

Фото к рецепту: Сырные лепёшки со шпинатом

Ингредиенты

тесто:

яйцо — 2 шт

сметана — 150 гр

творог — 100 гр

соль — 1 ч л

сода — 0,25 ч л

мука — 3,5-4 ст

...........

начинка:

творог — 100 гр

сыр твёрдый — 100 гр

сыр рокфор — 100 гр

сыр брынза — 100 гр

сметана — 3 ст л

шпинат замороженный — 200 гр

Рецепт приготовления

1. Смешать все для теста и замесить мягкое, не липнущее к рукам тесто, накрыть и оставить на 30 минут.

2. Твердый сыр натереть, шпинат разморозить и отжать. Творог, рокфор и брынзу размять вилкой.

3. Добавить шпинат, твердый сыр, сметану и перемешать.

4. Тесто разделить на 10-11 частей.

5. Каждый раскатать в тонкую круглую лепешку 25 см.

6. На одну половину распределить начинку, закрыть второй половинкой.

7. Края хорошо защипнуть (я проводила по краю спец. ножиком)

8. Жарить лепешки на разогретой и сухой сковородке, на медленном огне 2-3 минуты с каждой стороны

9. Готовые горячие лепешки помазать сливочным маслом и подавать.

Фото рецепта

Сырные лепёшки со шпинатом: шаг 1
Сырные лепёшки со шпинатом: шаг 2
Сырные лепёшки со шпинатом: шаг 3
Сырные лепёшки со шпинатом: шаг 4
Сырные лепёшки со шпинатом: шаг 5
Сырные лепёшки со шпинатом: шаг 6
Сырные лепёшки со шпинатом: шаг 7
Сырные лепёшки со шпинатом: шаг 8
Сырные лепёшки со шпинатом: шаг 9
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