Вкусные лепешки со шпинатом и сыром

Ингредиенты
тесто:
яйцо — 2 шт
сметана — 150 гр
творог — 100 гр
соль — 1 ч л
сода — 0,25 ч л
мука — 3,5-4 ст
...........
начинка:
творог — 100 гр
сыр твёрдый — 100 гр
сыр рокфор — 100 гр
сыр брынза — 100 гр
сметана — 3 ст л
шпинат замороженный — 200 гр
Рецепт приготовления
1. Смешать все для теста и замесить мягкое, не липнущее к рукам тесто, накрыть и оставить на 30 минут.
2. Твердый сыр натереть, шпинат разморозить и отжать. Творог, рокфор и брынзу размять вилкой.
3. Добавить шпинат, твердый сыр, сметану и перемешать.
4. Тесто разделить на 10-11 частей.
5. Каждый раскатать в тонкую круглую лепешку 25 см.
6. На одну половину распределить начинку, закрыть второй половинкой.
7. Края хорошо защипнуть (я проводила по краю спец. ножиком)
8. Жарить лепешки на разогретой и сухой сковородке, на медленном огне 2-3 минуты с каждой стороны
9. Готовые горячие лепешки помазать сливочным маслом и подавать.
Свежие комментарии