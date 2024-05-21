Вкусные лепешки со шпинатом и сыром

1. Смешать все для теста и замесить мягкое, не липнущее к рукам тесто, накрыть и оставить на 30 минут.

2. Твердый сыр натереть, шпинат разморозить и отжать. Творог, рокфор и брынзу размять вилкой.

3. Добавить шпинат, твердый сыр, сметану и перемешать.

4. Тесто разделить на 10-11 частей.

5. Каждый раскатать в тонкую круглую лепешку 25 см.

6. На одну половину распределить начинку, закрыть второй половинкой.

7. Края хорошо защипнуть (я проводила по краю спец. ножиком)

8. Жарить лепешки на разогретой и сухой сковородке, на медленном огне 2-3 минуты с каждой стороны

9. Готовые горячие лепешки помазать сливочным маслом и подавать.