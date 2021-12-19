Готовим холодец из свиных ножек

свиные ножки - 3 шт.

вода - 4 л.

лук репчатый - 2-3 шт.

морковь - 2 шт.

соль - 2 щепотки крупные

перец черный - 1 щепотка

лавровый лист - 4 шт.

чеснок - 1 головка

мясо свинины - по желанию

Рецепт приготовления

Подготовить свиные ноги.

Тщательно промыть и почистить от волос и других загрязнений.

Первый бульон обязательно слить и промыть тщательно кастрюлю с мясом.

Налить очищенную воду и томить холодец 6 часов.

За два часа до готовности добавить все овощи и пряности.

Процедить бульон, разобрать мясо.

Залить холодец и поставить в холодильник.

Подавать к столу холодец, когда все застыло.

Кушать подано!