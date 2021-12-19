Готовим холодец из свиных ножек

Ингредиенты
свиные ножки - 3 шт.
вода - 4 л.
лук репчатый - 2-3 шт.
морковь - 2 шт.
соль - 2 щепотки крупные
перец черный - 1 щепотка
лавровый лист - 4 шт.
чеснок - 1 головка
мясо свинины - по желанию
Рецепт приготовления
Подготовить свиные ноги.
Тщательно промыть и почистить от волос и других загрязнений.
Первый бульон обязательно слить и промыть тщательно кастрюлю с мясом.
Налить очищенную воду и томить холодец 6 часов.
За два часа до готовности добавить все овощи и пряности.
Процедить бульон, разобрать мясо.
Залить холодец и поставить в холодильник.
Подавать к столу холодец, когда все застыло.
Кушать подано!
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