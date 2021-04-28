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Нежные яичные котлетки

Фото к рецепту: Нежные яичные котлетки - рецепт, особенно актуальный в пасху

Ингредиенты

  • яйца варёные – 7-8 шт.
  • крупа манная – 30 гр.
  • вода холодная – 200 мл.
  • зелень
  • соль
  • чесночный порошок
  • перец молотый
  • растительное масло для жарки – около 2-х ст.л.

Рецепт приготовления

1. Положите в сотейник манную крупу, добавьте холодную воду и пару щепоток соли.

Уберите на огонь, при непрерывном помешивании доведите до кипения, убавьте огонь до минимального и проварите в течение одной минуты.

Снимите с огня и дайте остыть.

2. Далее крупно натрите яйца.

Мелко порежьте зелень, можно добавить зеленый лук.

3. В миску с яйцами положите зелень, чесночный порошок, свежемолотый перец и манную кашу.

У вас получится фарш, который нужно вымесить

4. Разделите его на порции.

Сформуйте котлетку или биточек.

Во время работы смачивайте ладони холодной водой.

Обваляйте изделия в муке или сухарях.

Вемсто обычно муки подойдет рисовая илои кукурузная.

5. Поместите котлеты в сковороду с разогретым растительным маслом и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Огонь должен быть чуть выше среднего.

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