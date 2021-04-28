Нежные яичные котлетки

Ингредиенты
- яйца варёные – 7-8 шт.
- крупа манная – 30 гр.
- вода холодная – 200 мл.
- зелень
- соль
- чесночный порошок
- перец молотый
- растительное масло для жарки – около 2-х ст.л.
Рецепт приготовления
1. Положите в сотейник манную крупу, добавьте холодную воду и пару щепоток соли.
Уберите на огонь, при непрерывном помешивании доведите до кипения, убавьте огонь до минимального и проварите в течение одной минуты.
Снимите с огня и дайте остыть.
2. Далее крупно натрите яйца.
Мелко порежьте зелень, можно добавить зеленый лук.
3. В миску с яйцами положите зелень, чесночный порошок, свежемолотый перец и манную кашу.
У вас получится фарш, который нужно вымесить
4. Разделите его на порции.
Сформуйте котлетку или биточек.
Во время работы смачивайте ладони холодной водой.
Обваляйте изделия в муке или сухарях.
Вемсто обычно муки подойдет рисовая илои кукурузная.
5. Поместите котлеты в сковороду с разогретым растительным маслом и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
Огонь должен быть чуть выше среднего.
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