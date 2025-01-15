Готовим воздушный творожный кекс

1. Разбиваем яйца в глубокой миске, взбиваем в густую пену, добавляем сахар и взбиваем с сахаром.

2. Вводим растопленное сливочное масло, не горячее, и продолжаем взбивать, дальше вводим творог и перебиваем массу с творогом.

3. Добавляем порциями муку (просеянная с добавлением разрыхлителя) и взбиваем, вводим ванилин и остальную муку и продолжаем взбивать.

4. Тесто должно быть чуть гуще сметаны.

5. Вводим цукаты и изюм(предварительно залив кипятком, чтобы был мягче), перемешиваем.

5. Форму для выпекания кекса хорошо смазываем растительным маслом, переносим тесто в форму и даем постоять 5 минут.

6. Разогреваем духовку сначала до 200С, затем уменьшаем температуру до 160С - 170С, и выпекаем 60 минут. Проверяем на готовность шпажкой.

7. Сверху готовый кекс поливаем растопленным шоколадом.