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Четыре вкуса

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Готовим воздушный творожный кекс

Фото к рецепту: Творожный кекс

Ингредиенты

  • яйца - 2 шт.
  • сахар - 350 г
  • масло сливочное - 150 г
  • творог - 250 г
  • разрыхлитель - 10 г
  • мука - 300 г
  • цукаты - 50 г
  • изюм - 50 г
  • ванилин - 1 пакетик
  • шоколад черный - 200 г

Рецепт приготовления

1. Разбиваем яйца в глубокой миске, взбиваем в густую пену, добавляем сахар и взбиваем с сахаром.

2. Вводим растопленное сливочное масло, не горячее, и продолжаем взбивать, дальше вводим творог и перебиваем массу с творогом.

3. Добавляем порциями муку (просеянная с добавлением разрыхлителя) и взбиваем, вводим ванилин и остальную муку и продолжаем взбивать.

4. Тесто должно быть чуть гуще сметаны.

5. Вводим цукаты и изюм(предварительно залив кипятком, чтобы был мягче), перемешиваем.

5. Форму для выпекания кекса хорошо смазываем растительным маслом, переносим тесто в форму и даем постоять 5 минут.

6. Разогреваем духовку сначала до 200С, затем уменьшаем температуру до 160С - 170С, и выпекаем 60 минут. Проверяем на готовность шпажкой.

7. Сверху готовый кекс поливаем растопленным шоколадом.

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