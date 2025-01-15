Готовим воздушный творожный кекс

Ингредиенты
- яйца - 2 шт.
- сахар - 350 г
- масло сливочное - 150 г
- творог - 250 г
- разрыхлитель - 10 г
- мука - 300 г
- цукаты - 50 г
- изюм - 50 г
- ванилин - 1 пакетик
- шоколад черный - 200 г
Рецепт приготовления
1. Разбиваем яйца в глубокой миске, взбиваем в густую пену, добавляем сахар и взбиваем с сахаром.
2. Вводим растопленное сливочное масло, не горячее, и продолжаем взбивать, дальше вводим творог и перебиваем массу с творогом.
3. Добавляем порциями муку (просеянная с добавлением разрыхлителя) и взбиваем, вводим ванилин и остальную муку и продолжаем взбивать.
4. Тесто должно быть чуть гуще сметаны.
5. Вводим цукаты и изюм(предварительно залив кипятком, чтобы был мягче), перемешиваем.
5. Форму для выпекания кекса хорошо смазываем растительным маслом, переносим тесто в форму и даем постоять 5 минут.
6. Разогреваем духовку сначала до 200С, затем уменьшаем температуру до 160С - 170С, и выпекаем 60 минут. Проверяем на готовность шпажкой.
7. Сверху готовый кекс поливаем растопленным шоколадом.
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