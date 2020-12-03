Доброе утро, уважаемые поварята!!! Предлагаю простой, вкусный и нежный салат для любителей кальмаров. Это очень вкусно!
Ингредиенты для «Салат "Нежный кальмар"»:
- Кальмар — 3 шт
- Морковь (средняя) — 1 шт
- Лук репчатый (крупная) — 1 шт
- Яйцо куриное — 3 шт
- Огурец маринованный (средние) — 2 шт
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Майонез — 2 ст. л.
Время приготовления: 30 минут
Количество порций: 3
Рецепт «Салат Нежный кальмар»:
Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной тёрке. Обжарить до мягкости на подсолнечном масле. Остудить.
Яйца отварить, нарезать кубиками. Маринованные огурцы также нарезать кубиками или соломкой. Все смешать и заправить майонезом, смешанным с соевым соусом.
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