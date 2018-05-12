7 вредных вкусняшек, которые вы ели, если росли в 90-е!

Девяностые – это особое время. С одной стороны, это время небывалой разрухи, нищеты, разрушения всего и вся. Но с другой стороны, у многих в это время проходило детство, и вчера ещё советским детям неожиданно стало доступно в десятки раз больше, чем было доступно их родителям. В те годы вопросы выживания шагали рука об руку с небывалым за последние десятилетия изобилием товаров на полках. Именно тогда люди впервые попробовали западную продукцию, которая сегодня сплошь и рядом клеймится химией. Собственно, она была таковой и тогда, но постсоветские люди ещё ничего об этом не знали. Давайте вместе вспомним те культовые для каждого, кто рос в девяностые, съедобные штуки – такие вредные, но такие вкусные!

1. Сок из порошка – Зуко, Инвайт и, конечно же, Юпи

Современная молодёжь уже и не знает о таких вкусняхах, как Зуко, Инвайт ну и само собой культовое Юпи. Эти порошки с резким запахом разводили в воде, в результате чего получался сладкий шипучий напиток странного цвета. Конечно же, это было очень вредно, ведь внутри были сплошные красители, вызывавшие аллергию. Однако разве думали об этом маленькие покупатели этой цветной гадости?

2. Жевательные резинки Турбо и Love is

Обе этих жвачки (в особенности последняя с её фирменными милыми наклейками-вкладышами) были чем-то вроде детской валюты в девяностые годы. Их коллекционировали буквально все! В Интернете и сейчас можно встретить объявления о покупке/продаже коллекций таких вкладышей.

3. Сигареты-жвачки

Вкусные жвачки в виде сигарет – тогда считалось верхом крутости сидеть в компании и «курить» их. А ещё за такие вкусняшки всегда ругали родители: считалось, что в будущем ребёнок перейдёт на настоящие сигареты. Впрочем, во многом так оно и было, и детские привычки экстраполировались во взрослую жизнь. Но разве это волновало тогда малышей-«курильщиков»?

4. Маргарин «Рама»

Совершенно жуткий и неполезный продукт, но тогда об этом не знали, к тому же он был весьма вкусен. Многие делали себе бутерброд с маргарином в качестве перекуса, не особо задумываясь о последствиях. Сейчас же, в основном, предпочитают покупать масло.

5. Шоколадная паста «Алиса»

Эта сладость с ужасным количеством жиров и углеводов внутри была своего рода роскошью, её кушали всей семьёй вечером перед телевизором, намазывая на хлеб и запивая чёрным чаем. Да, «Алиса» была по-настоящему вкусной!

6. Лапша быстрого приготовления

Этот продукт массово производится и в наши дни, но в девяностые он только-только появился на прилавках и стал по-настоящему популярен. Это было целое открытие для всех без исключения школьников, студентов и холостяков того времени! Лапшу варили, жарили, ели сухой, засыпав внутрь приправу… Тогда ещё никто не знал, что её неумеренное потребление вызывает язву желудка, гастрит и другие «приятные» вещи. Впрочем, сегодня об этом знают уже все, но ведь всё равно едят!

7. Сухой бульон Maggi и Galina Blanca

Кое-где эти культовые бульонные кубики, так любимые студентами, живущими в общежитиях, можно встретить и сейчас, однако сегодня их выпуск практически прекратился. Тогда же потребление сухого бульона, который достаточно было просто развести водой в кастрюле, приобрело характер общенародного. А какой у него был запах!

Само собой, в те времена на прилавках магазинов можно было встретить и многие другие, не менее культовые продукты, однако именно эти стали по-настоящему легендарными. И хотя в их основе лежала исключительно вредная химия, стойкие дети девяностых годов вынесли все невзгоды, связанные с потреблением таких вкусняшек. А чем вкусненьким баловались в девяностые вы?

