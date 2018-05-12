Сладкий пирог со щавелем

Пироги, щи, борщи и сказочные салаты со щавелем — это не блюда, поэма! Предлагаем окунуться в эту изумрудную сказу и испечь фантастически вкусный пирог со щавелем, но не закусочный, как многие привыкли, а сладкий. Для тех, кто в детстве не познакомился с такой выпечкой, пирог станет открытием, ведь щавель действительно больше ассоциируется больше с зеленым борщом, нежели с десертом.

Кисло-сладкий вкус этого пирога слегка напоминает яблочный, но эта выпечка обладает совершенно необычным земляничным ароматом. Оттенить приятную кислинку щавеля в начинке нам поможе мята, добавьте несколько веточек. Впрочем, и этого количества достаточно, чтобы вкус раскрыл новые грани.

Обязательно щавель в начинке присыпьте крахмалом! Зелень очень сочная и при выпечке выделяет много влаги, которая, соединяясь с крахмалом, образует кисло-сладкую желейную прослойку. Чем больше щавеля в начинке, тем лучше.

Ингредиенты Слоеное дрожжевое тесто 1 кг Щавель 3 пуч. Крахмал 3 ст. л. Сахар 4 ст. л. Мята 0,5 пуч. Яйцо 1 шт. Ванильный сахар 10 г Сливочное масло 10 г

Приготовление Щавель и мяту тщательно промойте под проточной водой, жесткие стебли срежьте, разложите на полотенце для просушки. После этого всю зелень мелко нашинкуйте и перемешайте с сахаром. Тесто разморозьте, разделите на 2 части, каждую из которых раскатайте по величине противня. Один пласт выложите на противень, слегка растяните, чтобы получились бортики. Выложите начинку на пласт теста в 3 слоя, каждый пересыпая крахмалом. Последний слой посыпьте ванильным сахаром. Накройте вторым пластом теста и защипните края. Верх пирога смажьте яйцом, слегка присыпьте сахаром и наколите вилкой. Отправьте в духовку на 15–20 минут выпекаться при 180–200 градусах.

Начинка стала однородной, без детального рассмотрения сразу не догадаешься, что это щавель. Перед подачей готовый пирог посыпьте сахарной пудрой. Спешите воспользоваться сезоном молодого щавеля, возможностью испечь это ароматное лакомство и насладиться его вкусом!