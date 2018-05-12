Сладкий пирог со щавелем

Пироги, щи, борщи и сказочные салаты со щавелем — это не блюда, поэма! Предлагаем окунуться в эту изумрудную сказу и испечь фантастически вкусный пирог со щавелем, но не закусочный, как многие привыкли, а сладкий. Для тех, кто в детстве не познакомился с такой выпечкой, пирог станет открытием, ведь щавель действительно больше ассоциируется больше с зеленым борщом, нежели с десертом.
Кисло-сладкий вкус этого пирога слегка напоминает яблочный, но эта выпечка обладает совершенно необычным земляничным ароматом. Оттенить приятную кислинку щавеля в начинке нам поможе мята, добавьте несколько веточек. Впрочем, и этого количества достаточно, чтобы вкус раскрыл новые грани.
Обязательно щавель в начинке присыпьте крахмалом! Зелень очень сочная и при выпечке выделяет много влаги, которая, соединяясь с крахмалом, образует кисло-сладкую желейную прослойку. Чем больше щавеля в начинке, тем лучше.
Ингредиенты
- Слоеное дрожжевое тесто 1 кг
- Щавель 3 пуч.
- Крахмал 3 ст. л.
- Сахар 4 ст. л.
- Мята 0,5 пуч.
- Яйцо 1 шт.
- Ванильный сахар 10 г
- Сливочное масло 10 г
Приготовление
- Щавель и мяту тщательно промойте под проточной водой, жесткие стебли срежьте, разложите на полотенце для просушки. После этого всю зелень мелко нашинкуйте и перемешайте с сахаром.
- Тесто разморозьте, разделите на 2 части, каждую из которых раскатайте по величине противня. Один пласт выложите на противень, слегка растяните, чтобы получились бортики. Выложите начинку на пласт теста в 3 слоя, каждый пересыпая крахмалом. Последний слой посыпьте ванильным сахаром. Накройте вторым пластом теста и защипните края.
- Верх пирога смажьте яйцом, слегка присыпьте сахаром и наколите вилкой. Отправьте в духовку на 15–20 минут выпекаться при 180–200 градусах.
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