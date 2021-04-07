Четыре вкуса

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Овощи в сливочно-сырном соусе

Фото к рецепту: Овощи в сливочно-сырном соусе

Ингредиенты

  • овощи:
  • капуста цветная — 350 г
  • брокколи — 200 г
  • морковь — 100 г
  • перец болгарский — 0.5 штук
  • окорок (в/к) — 200 г
  • соль
  • перец черный
  • укроп
  • соус:
  • масло сливочное — 35 г
  • мука пшеничная / мука — 1.5 столовых ложки
  • сливки (20%) — 130 мл
  • молоко — 120 мл
  • сыр сливочный — 60 г
  • орех мускатный
  • соль
  • перец черный

Пошаговый рецепт приготовления

1. Очищаем, моем и разделяем на соцветия брокколи и цветную капусту.

2. Морковь надо натереть на крупной тёрке или нарезать ломтиками.

3. Болгарский перец нарезаем соломкой.

4. Окорок также нарезаем соломкой (можно заменить на куриное филе) Всё перемешиваем. Солим и перчим по вкусу.

5. Разогреваем духовку до 180 гр.

6. Растопите сливочное масло и обжарьте в нём муку, добавьте сливки и молоко, готовьте 3 минуты, постоянно помешивая.

7. Добавьте сыр, соль, перец, молотый мускатный орех и готовьте ещё 2-3 мин, помешивая.

8. Положите овощи в форму для запекания, полейте соусом. Запекайте в духовке 30 минут.

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