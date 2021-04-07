Овощи в сливочно-сырном соусе

Пошаговый рецепт приготовления

1. Очищаем, моем и разделяем на соцветия брокколи и цветную капусту.

2. Морковь надо натереть на крупной тёрке или нарезать ломтиками.

3. Болгарский перец нарезаем соломкой.

4. Окорок также нарезаем соломкой (можно заменить на куриное филе) Всё перемешиваем. Солим и перчим по вкусу.

5. Разогреваем духовку до 180 гр.

6. Растопите сливочное масло и обжарьте в нём муку, добавьте сливки и молоко, готовьте 3 минуты, постоянно помешивая.

7. Добавьте сыр, соль, перец, молотый мускатный орех и готовьте ещё 2-3 мин, помешивая.

8. Положите овощи в форму для запекания, полейте соусом. Запекайте в духовке 30 минут.