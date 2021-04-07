Овощи в сливочно-сырном соусе

Ингредиенты
- овощи:
- капуста цветная — 350 г
- брокколи — 200 г
- морковь — 100 г
- перец болгарский — 0.5 штук
- окорок (в/к) — 200 г
- соль
- перец черный
- укроп
- соус:
- масло сливочное — 35 г
- мука пшеничная / мука — 1.5 столовых ложки
- сливки (20%) — 130 мл
- молоко — 120 мл
- сыр сливочный — 60 г
- орех мускатный
- соль
- перец черный
Пошаговый рецепт приготовления
1. Очищаем, моем и разделяем на соцветия брокколи и цветную капусту.
2. Морковь надо натереть на крупной тёрке или нарезать ломтиками.
3. Болгарский перец нарезаем соломкой.
4. Окорок также нарезаем соломкой (можно заменить на куриное филе) Всё перемешиваем. Солим и перчим по вкусу.
5. Разогреваем духовку до 180 гр.
6. Растопите сливочное масло и обжарьте в нём муку, добавьте сливки и молоко, готовьте 3 минуты, постоянно помешивая.
7. Добавьте сыр, соль, перец, молотый мускатный орех и готовьте ещё 2-3 мин, помешивая.
8. Положите овощи в форму для запекания, полейте соусом. Запекайте в духовке 30 минут.
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