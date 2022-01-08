Вкусные трубочки с сыром

Рецепт приготовления

Форму для запекания смажьте сливочным маслом. В глубокой миске соедините сметану, майонез и яйца. Сыр натрите на крупной тёрке, добавьте зелень, перемешайте.

На каждый кусочек лаваша выложите сыр, сверните трубочкой, положите в форму для запекания. Залейте смесью из яиц, сметаны и майонеза. Запекать 30-35 минут при температуре 200 градусов.