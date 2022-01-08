Вкусные трубочки с сыром

Ингредиенты
- лаваш - 7 шт.
- моцарелла - 250 гр.
- твердый сыр - 200 гр.
- сметана - 100 гр.
- майонез - 100 гр.
- зелень
- масло сливочное - 50 гр.
- яйца - 3 шт.
Рецепт приготовления
Форму для запекания смажьте сливочным маслом. В глубокой миске соедините сметану, майонез и яйца. Сыр натрите на крупной тёрке, добавьте зелень, перемешайте.
На каждый кусочек лаваша выложите сыр, сверните трубочкой, положите в форму для запекания. Залейте смесью из яиц, сметаны и майонеза. Запекать 30-35 минут при температуре 200 градусов.
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