Четыре вкуса

307 465 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Вкусные трубочки с сыром

Фото к рецепту: Хрустящие трубочки с сыром

Ингредиенты

  • лаваш - 7 шт.
  • моцарелла - 250 гр.
  • твердый сыр - 200 гр.
  • сметана - 100 гр.
  • майонез - 100 гр.
  • зелень
  • масло сливочное - 50 гр.
  • яйца - 3 шт.

Рецепт приготовления

Форму для запекания смажьте сливочным маслом. В глубокой миске соедините сметану, майонез и яйца. Сыр натрите на крупной тёрке, добавьте зелень, перемешайте.

На каждый кусочек лаваша выложите сыр, сверните трубочкой, положите в форму для запекания. Залейте смесью из яиц, сметаны и майонеза. Запекать 30-35 минут при температуре 200 градусов.

Видео

 

Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинария
Обсудить

Картина дня

наверх